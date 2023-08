escuchar

Este lunes, en el tradicional pase entre Eduardo Feinmann y Paulino Rodrigues -en reemplazo de Pablo Rossi-, y mientras analizaban a los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de octubre, el conductor de El noticiero de LN+ arremetió sin concesiones contra los encuestadores y manifestó su sorpresa por como los candidatos “se dejan violar económicamente” por estos hacedores de sondeos. “Ni siquiera les dicen te amo”, añadió el periodista.

Feinmann y Rodrigues conversaban acerca de lo que puede llegar a ocurrir en las elecciones generales para presidente del próximo 22 de octubre, siempre teniendo en cuenta lo que había ocurrido en las PASO del domingo 13 de agosto, donde Javier Milei fue el precandidato presidencial más votado.

el fuerte comentario de Eduardo Feinmann sobre los encuestadores: "Para colmo, se dejan""

En ese sentido, y básicamente en referencia al candidato libertario, Feinmann reflexionó: “En octubre nos vamos a dar cuenta si lo que ocurrió en agosto es la nueva realidad, la nueva era en la Argentina, en la que vos podés ganar una elección sin guita, sin aparato y sin fiscales”.

“Y sin encuestadores”, apostilló, en tono de broma, Rodrigues. “Bueno, esos hacen pingües negocios”, contestó, de inmediato, Feinmann, que en otras ocasiones había manifestado su disgusto con los encuestadores, a quienes había llamado con el mote de “encuestafadores”.

Eduardo Feinmann señaló que los candidatos de "dejan violar económicamente" por los encuestadores

Luego, Feinmann continuó expresando su opinión sobre los hacedores de sondeos: “A mí lo que me llama la atención es que los candidatos se dejen violar por los encuestadores. Porque, la verdad, ni siquiera les dicen ‘te amo’. Los violan económicamente. Pero por lo menos díganles ‘te amo’, un poquito. Y para colmo, se dejan. ¡Qué bárbaro!”.

Luego de la risa por la singular visión de Feinmann sobre los encuestadores, que también hizo reír al doctor Claudio Zin, presente en el estudio, Paulino Rodrigues intentó regresar al análisis más serio y le preguntó a su colega: “¿Te da la sensación que esta elección terminó por sepultar algunas prácticas?”.

“Esperá”, lo cortó el hombre de El noticiero de LN+. “Vamos a ver. Esperá”, repitió Feinmann y añadió: “Si esto de agosto se repite en octubre, aquellas prácticas de la política argentina habrán quedado en la historia y empezaremos un nuevo camino”.

Vale recordar que los principales encuestadores estuvieron lejos de vaticinar el batacazo de Javier Milei en las PASO 2023. El candidato de La Libertad Avanza obtuvo 30,04 por ciento de los votos en dicha contienda electoral, mientras que la encuesta que se acercó más a esta cifra fue Zuban Córdoba, que le dio al libertario un 24,5% de los votos. El resto de los encuestadores estuvo mucho más lejos del porcentaje que sacó el flamante novio de Fátima Florez en los comicios.

El comentario de Eduardo Feinmann sobre los encuestadores hizo reir de buena gana a su colega Paulino Rodrigues y al resto de la gente presente en el piso, como el doctor Claudio Zin Captura LN+

Pero, de inmediato, el periodista aclaró: “Porque en esta elección no se decidió nada. Nadie ganó nada. Excepto Patricia (Bullrich) que le ganó a Horacio (Rodríguez Larreta) en la interna, y que (Sergio) Massa le ganó a (Juan) Grabois. Y que Milei es el más votado. Fantástico. Pero en octubre es la que vale, no ahora, que no pusiste un solo diputado. No pusiste un solo senador. Todavía no sos presidente”.

“Comparto con vos”, dijo Rodrigues, y añadió: “¿Cuánto falta (para las elecciones)? Nueve semanas. Y la semana en la Argentina es casi un año en cualquier país”. “Por supuesto”, asintió Feinmann.