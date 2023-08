escuchar

Este martes, en el tradicional pase de LN+ entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, ambos periodistas analizaban el futuro de los candidatos presidenciales de la Argentina, con los ecos de las PASO del último domingo todavía resonando. En ese contexto, el conductor de El noticiero de LN+ hizo la pregunta clave que, en su opinión, debería plantearse cada elector a la hora de emitir su voto y sorprendió a su colega, que solo atinó a decir: “Está muy bien”.

Rossi y Feinmann analizaban, a la luz de los resultados de las primarias, qué le convenía a cada candidato para obtener un triunfo electoral en las próximas elecciones generales del 22 de octubre. Así, la contienda se dará, básicamente, entre Javier Milei, de La Libertad Avanza, y gran ganador y sorpresa de las PASO, con el 30 por ciento de los votos, Patricia Bullrich, que ganó la interna de Juntos por el Cambio y obtuvo 17 por ciento de los votos y Sergio Massa, que venció en Unión por la Patria con un total de 27 por ciento del favor del electorado.

La picante pregunta de Feinmann sobre los candidatos a presidente que hizo reflexionar a Rossi: "Está muy bien, eh"

Con los datos sobre la mesa, los conductores de LN+ planteaban diversos escenarios posibles y cuál sería, en cada caso, la reacción del electorado. Así estuvieron durante varios minutos, hasta que, ya sin apelar a especulaciones, Feinmann señaló: “A menos que en la campaña, lo que viene en estos 70 días, la gente empiece a ver y a fijarse más en quién está en condiciones de tomar la casa de gobierno y arreglar este bolonqui”.

“Esa sería la competencia genuina”, aseveró Rossi.

Eduardo Feinmann hizo una pregunta para que el electorado pueda tener una decisión más fácil sobre a quién votar: ¿A cuál de los tres candidatos, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei le dejaría usted a sus hijos por cuatro años?" AFP

Pero de inmediato, el hombre de El noticiero quiso ser todavía más conciso y planteó una pregunta para intentar zanjar la cuestión de a quién se debería votar de entre los tres candidatos más fuertes. “A ver, con esta pregunta me parece que es la clave”, introdujo el conductor, y enseguida inquirió: “¿A quién usted, de estos tres candidatos, les dejaría sus hijos, que es lo más preciado que usted tiene en la vida, los próximos cuatro años?”.

“¿A quién les dejaría sus hijos los próximos cuatro años de su vida?”, repitió el periodista, a lo que su colega Rossi respondió: “Está muy bien”.

“¿Se los dejaría a Milei para que se los cuide? -continuó el hombre de El noticiero- ¿Se los dejaría a Patricia o se los dejaría a Sergio Massa? Lo más preciado que usted tiene en la vida: sus hijos, ¿A quién se los dejaría los próximos 4 años? Con eso, más o menos...”.

Eduardo Feinmann y Pablo Rossi analizaron las PASO de cara a las próximas elecciones Captura LN+

Luego, Feinmann se metió contra una pregunta de tono similar que suele hacerse a la hora de elegir candidatos: “No el auto, porque yo escuché muchas veces: ‘¿A quién le comprarías un auto usado?’ ¡Qué c... me importa! No se lo compraría ni a ellos ni a nadie, qué sé yo. Pero lo más preciado que vos tenés en la vida, son los hijos ¿A quién se los dejarías?”.

“Está muy buena la pregunta, porque es una pregunta visceral”, apostilló Rossi.

Y sobre el final de este fragmento del pase, Feinmann realizó otra reflexión sobre cómo estaban parados cada uno de los candidatos de cara a las próximas elecciones y con un posible ballotage en el horizonte. “Massa sueña con el ballotage contra Milei. Patricia sueña con ganar en primera vuelta. Y Milei cree que ya ganó”, sintetizó el periodista.