Jony Viale, sobre el Presidente: “El mentiroso no puede dejar de mentir”

Yo creo que el gran problema que tiene la sociedad argentina es creerle a los mentirosos. Una y otra vez. ¿Viste que la rana confía en el escorpión?

La rana le dice:

“Te voy a ayudar a cruzar el río. ¿puedo confiar en vos?”.

Y el escorpión le contesta:

“Esta vez cambié. Esta vez no te voy a picar”.

¿Y qué hace la rana? Confía y lo ayuda. ¿Y qué hace el escorpión? Le miente; traiciona su confianza. Pica a la rana en el medio del río.

Y la rana le dice:

“Estás loco, ahora nos vamos a morir los dos. Nos hundimos”.

Y el escorpión le contesta:

“Perdóname. Es mi naturaleza”.

El gran problema de la sociedad argentina, incluida una parte del periodismo argentino, fue haber creído nuevamente en el escorpión.

Entonces, lo que hizo el Presidente en estos dos años y medio de gobierno fue confirmar que es un mentiroso.

Hoy dijo con Ernesto Tenembaum en la radio: “La fiesta fue un descuido producto del vértigo que se vivía en Olivos”.

Fabiola Yánez celebró su cumpleaños en Olivos en plena cuarentena estricta y se desató un escándalo (Foto: Archivo)

Presidente, otra vez mintiendo. No fue un descuido; no fue un desliz; no fue un error. Fue una burla; Fue un acto de humillación y de ofensa al pueblo argentino.

Eso fue lisa y llanamente una mentira. La estafa consistió en encerrar a la gente mientras usted y su acompañante vivían un jolgorio; mucho vértigo. Y el fraude se consumó cuando usted volvió a mentir negando el banquete y dijo: “No hubo tales reuniones”.

Así como el escorpión no puede dejar de picar... el mentiroso no puede dejar de mentir. El mentiroso no miente una vez, miente siempre.

¿Con que más mintió el Presidente? Dijo “Conmigo no va a haber cepo”.

No solo hay cepo, sino que es el cepo más reforzado de la historia.

¿Con qué más mintió? Con la devaluación. Dijo: “No está en mis planes devaluar”. ¿Querés saber si devaluó Alberto?

Dólar oficial:

10/12/2019: $ 62,75

20/5/2022: $ 123,77

O sea, duplicó el precio del dólar oficial.

Dólar libre o blue:

10/12/2019: $ 69,25

20/5/2022: $ 206,00

O sea, triplicó el precio del dólar paralelo. Pero andá saber lo que Alberto entiende por devaluación.

¿Con qué más mintió el Presidente? Con las muertes del covid. Dijo: “Con 40.000 muertos no duermo”. Y: “Prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos”.

Jony Viale criticó duramente la campaña de vacunación contra el covid-19 del Gobierno nacional

Hubo más de 40.000 muertos; y hubo más de 100.000 muertos. Ya estamos por llegar a los 130.000 muertos. Pero también mintió con las vacunas...

Dijo: “Se vacunarán 300 mil personas antes de fin de año y 10 millones en enero y febrero”.

Alberto prometió 10 millones de vacunas para enero o febrero de 2021. ¿Sabés cuándo llegamos a los 10 millones de vacunados?

Agencia Télam:

1º de junio. “Argentina supera este miércoles las 10 millones de personas vacunadas con una dosis”.

Esa mentira le valió al país miles de muertes evitables.

¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2019 todos sabíamos que esta persona no estaba apta para ser Presidente. Por eso, no hay derecho a sorprenderse cuando vemos y escuchamos un presidente que hace papelones internacionales.