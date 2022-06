Jony Viale: “Un gobierno de dos caras”

“Dos caras” es uno de los villanos más conocidos de Marvel. Está obsesionado con la dualidad; vive en conflicto entre el bien y el mal. Y toma todas las decisiones importantes tirando una moneda.

Pues bien... Ahora te quiero mostrar al “dos caras” argentino. Sergio Berni en acción sacando a los camiones de la autopista Buenos Aires-La Plata después de dos horas de piquete; ¿fue correcto su accionar? Sí; tardío, pero correcto; ¿es legal cortar una autopista? No; ¿hay que sacarlos? Sí.

Pregunta: ¿dónde está Berni cuando el Polo Obrero o Barrios de Pie hace esto mismo una vez por semana? ¿Dónde está Berni para evitar el piquete semanal que arranca en la provincia y termina en la 9 de Julio?

O si no vamos a terminar pensando que el coronel Berni tiene “dos caras”.

Es severo, estricto, inflexible con los transportistas pero es laxo, permisivo, blando o directamente se borra cuando aparece Belliboni. Ministro Berni, no lo veo apurando a este a muchacho. No lo veo dándole 5 minutos al Polo Obrero para que se vayan de la calle.

Me contestará Berni: “Es un tema de la ciudad”, “la 9 de Julio no es mi jurisdicción”.

Mentira. En mayo hubo 125 piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, de esos 125, más de 100 empezaron en la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? La mayoría era gente del Polo Obrero y de Barrios de Pie que entraron desde Avellaneda.

¿Qué podría haber hecho Berni?

1. Cerrar accesos;

2. Inspeccionar micros;

¿Qué hace la provincia? Absolutamente nada.

Conclusión: hay una evidente doble vara. Si cortan amigos, los dejan; si cortan enemigos, los sacan. El kirchnerismo tiene dos caras con los piquetes como con casi todo. Por ejemplo, Hugo Moyano. ¿Alguien sabe dónde está Moyano?

Hay 21 provincias argentinas con problemas para el abastecimiento de gasoil, hay miles de camioneros que no están pudiendo trabajar. ¿Qué es de la vida del jefe del sindicato de choferes de camiones?

Porque yo me acuerdo lo combativo que era durante el Gobierno de Macri: “Tengo las suficientes pelotas para defenderme yo mismo”. Ese Moyano tan altanero; tan agresivo; tan hostil; tan bravucón; tan pendenciero; tan belicoso. ¿Dónde está? Está hecho un cachorrito acurrucado con las mieles del poder.

¿Qué te quiero mostrar? Que el kirchnerismo siempre actúa con doble vara. Con dos caras; si cortan la calle amigos, no pasa nada; si corta la calle el campo, la oligarquía, son criminales; si el dólar sube con Macri, es una catástrofe; si el dólar se va a $ 224 con Alberto, son “movimientos especulativos”.

¿Te acordás del fuego que salía en algunos canales kirchneristas?

Dólar blue: $ 224

De esto ni una sola palabra en los medios kirchneristas.

Dólar contado con liqui: $ 238.

Ya no quema; ya no arde; ya no molesta. El kirchnerismo tiene dos caras; lo mismo con el ajuste a los jubilados.

¿Te acordás de Horacio Pietragalla, diputado nacional, robándole la lapicera a Emilio Monzó para suspender la sesión en Diputados?

De ese Pietragalla, activo, hostil, rebelde, y chorro con tal de frenar la sesión de “ajuste” a los jubilados... Pasamos a un Pietragalla mansito, domado, dócil, sumiso que no dice absolutamente nada cuando un jubilado gana $ 37.000

Al contrario... Pietragalla está con el tema del lenguaje inclusivo.

¿Te das cuenta que el kirchnerismo tiene dos caras?

Si ajusta Macri, tiran 14 toneladas de piedras.

Si ajustan Alberto y Cristina se quedan charlando sobre lenguaje inclusivo.

Eso también es responsabilidad nuestra, del periodismo, que muchas veces abalamos que haya una doble vara. Me acuerdo las barbaridades que le decían a Fernando de la Rúa cuando furciaba o cuando se equivocaba.

¿Cómo lo trataban a De la Rúa los grandes medios de comunicación?

Tapa de revista Noticias: “Basta de siesta”; “el peligro de dormirse en los laureles” y De la Rúa durmiendo en pijama.

Otra tapa de la misma revista: “¿Cuándo asume?”. “La política de los brazos cruzados”, “el patético quietismo del presidente”.

¿Te acordás del muñequito que le habían puesto en Después de hora? Está perfecto; gran programa de Daniel Hadad. Duro; áspero; pero muy bueno; la pregunta es: ¿qué pasa con el periodismo ahora que casi no habla del patético estado del Presidente de la Nación?

¿Por qué nadie se pregunta con rigurosidad técnica, científica, qué le pasa al presidente Fernández? ¿Cómo puede ser que una vez por semana cometa ya no furcios, ya no papelones, ya no errores, sino auto humillaciones y una permanente autodegradación de la palabra presidencial?

¿Vos te acordás las cosas que decía el peronismo sobre De la Rúa? “Tortuga”, “lento”.

Ahora bien, sobre el bochornoso papel que está haciendo el presidente Fernández nadie dice absolutamente nada.

Te lo digo con total sinceridad: es escandaloso el nivel de doble vara que maneja el peronismo y un sector del periodismo argentino; lo mismo con las relaciones exteriores. ¿Te acordás cuando Macri dijo que en Tucumán un 9 de Julio que a los argentinos le había dado “angustia” separarse de España?

¿Qué pasó después de esto? Lo mataron; lo acribillaron; lo reventaron; dijeron que Macri era un estúpido y un sometido y un cipayo, y un entreguista y un colonialista.

Tapa de Página/12: “Dependencia”. Y la foto de Macri con el rey emérito, Juan Carlos. ¿Qué pasó con el kirchnerismo y esos mismos medios cuando Alberto se entregó literalmente a Putin? ¿Habías visto algo más entreguista, algo más cipayo, algo más carnal, algo más humillante que esto?

El presidente de Argentina se abre literalmente ante Putin para ofrecerle que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia, un estado asesino, un estado criminal, para toda la región no dijeron absolutamente nada de esto.

Conclusión: el kirchnerismo tiene dos caras para todo; eso sí; no vayan a pensar que la gente es estúpida; ya todos se dieron cuenta de la verdad.

Al gobierno se le ven los hilos, el relato está desnudo.