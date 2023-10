escuchar

Los problemas para importar insumos para diversos procedimientos médicos, desde diagnósticos por imágenes hasta cirugías, es un tema que genera preocupación en los últimos tiempos. El cirujano cardiovascular Guillermo Garelli habló en LN+ sobre la falta de estos elementos que son vitales para tratamientos de salud y dejó un panorama certero de lo que está sucediendo: “Es mucho más grave de lo que uno informa a través de los medios”.

Garelli es el vicepresidente del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares y Endovasculares y este domingo habló con Viviana Valles y el equipo de +Hoy en LN+ sobre el problema de la escasez de insumos médicos para diversos procedimientos. La conductora abrió la charla declarándose “preocupada” por tener conocidos en una “lista de espera” porque no saben “cuándo les va a tocar hacerse un estudio u operarse”. “¿Tan así es la situación?”, preguntó de inmediato al médico.

“Así y más grave de lo que usted relata”, respondió Garelli y añadió: “Nosotros no teníamos noción de en cuánto tiempo se iba a intensificar la situación límite que estamos atravesando, pero esto es día a día. La semana pasada nos habían alertado que teníamos que ser muy cuidadosos y cautelososo con la utilización del contraste para los estudios eminentemente cardiovasculares”.

“Nos dijeron que cuidemos el contraste, que todavía no falta y nos dijeron el tiempo exacto que teníamos de acuerdo a la cantidad de casos que tenemos diarios y a los insumos que tenemos en stock”, continuó el médico, en referencia a la sustancia que es vital para diversos estudios por imágenes y que proviene del exterior.

El tuit sobre la crítica situación de Ioma con los insumos médicos que leyó al aire Viviana Valles en LN+ XX @Dr_GaIIardo

Sin embargo, Garelli contó que poco después todo se modificó: “Al día siguiente, cambió absolutamente todo. Nos dijeron: ‘Tomografías no se van a poder hacer más’. ¿Los motivos? Porque hay que darle prioridad absoluta a todas las emergencias cardiovasculares que no pueden esperar”.

A continuación, el cirujano contó una experiencia propia que tuvo en ese sentido: “El otro día había ingresado con el paciente a la sala (del tomógrafo) pero lo tuve que sacar y darle prioridad a un infarto que había ingresado por la guardia, porque el paciente estaba grave. O sea, las urgencias todavía están cubiertas, pero no sabemos si mañana, cuando volvamos a trabajar nos van a decir: ‘No. Esto ya no lo van a poder hacer’”.

“Esto es transversal, les va a faltar a todos”

Entonces, Valles leyó un tuit que reposteó la doctora Mariana Lestelle en el que señalaba que la obra social IOMA había dejado de cubrir “procedimientos diagnósticos de los tres cánceres más frecuentes, que son de pulmón, de mama y de colon”.

“Es complicadísima la situación. Es día a día”, remató la conductora. “Es mucho más grave de lo que uno informa a través de los medios -señaló Garelli-. Estamos tratando de no llevar pánico a la población”.

Las tomografías se encuentran reducidas a las más urgentes por la falta de contrastes, según informó Guillermo Garelli Hospital Garrahan

A continuación, el cirujano brindó una información reciente: “Mientras esperaba para hablar con usted me informaron que están reunidas las cámaras que nuclea a las empresas importadoras de insumos de salud muy preocupados, porque ya no tienen stock, no tienen forma de importar, los proveedores extranjeros nos dijeron: ‘Si ustedes no nos pagan no les damos más créditos y no les enviamos más insumos’”.

“Las cámaras presentaron una carta el día viernes al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Comercio pidiendo que por favor se destrabe esto porque a corto plazo no va a haber insumos”, añadió el médico.

“Esto es transversal, Viviana, cuidado con esto, no es que el insumo le va a faltar a un determinado grupo poblacional. Esto le va a faltar a todo el mundo”, dijo más tarde Garelli, con lo que remarcó la gravedad de la situación.

Para volver a graficar lo difícil de la situación, Garelli contó otra experiencia personal: “El viernes tenía un paciente internado con una enfermedad de la arteria carótida. Solicitamos los insumos, los autorizaron y nos llama el proveedor y nos dice: ‘No tengo’. Bueno pero no puedo postergar esta cirugía, lo debo operar, tenía un coágulo en la carótida y lo operé”.

Distintos procedimientos médicos se encuentran en riesgo por la falta de insumos Archivo

El médico contó que utilizó insumos propios para operarlo, porque “yo no puedo dejar morir un paciente”. Utilizaron para ellos “insumos que tenemos nosotros” que “mañana o pasado van a reponer”.

Entonces, el periodista Alejandro Casar González preguntó cuánta reserva propia de insumos tenían: “Si es enfermedad carotídea puedo resolver el problema de tres o cuatro pacientes”. “Es gravísimo”, dijo entonces el periodista: “Por supuesto”, fue la respuesta del cirujano.

En el cierre del diálogo, Garelli aseguró que “nunca” habían vivido una situación similar y remató: “Esta semana deba haber sido la que más escuché la reflexión de todos: ‘Estamos agotados’; ‘Así no se puede seguir’. Todos están, no quiero usar la palabra deprimidos, pero estamos mal”.