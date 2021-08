La bronca de Jony Viale por el traslado de las piedras a Casa de Gobierno: “Con la muerte no se tiene que joder nunca”

En El Pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale por LN+, los periodistas analizaron los sucesos que involucran al presidente Alberto Fernández luego de que se difundiera la foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta de 2020.

Cuando la foto fue difundida por primera vez, se hizo una convocatoria masiva titulada “La marcha de las piedras” que congregó a todos aquellos que perdieron a un familiar como consecuencia del Covid-19 a llevar una piedra en su honor a la Casa Rosada y la Residencia de Olivos.

Esa misma noche y por orden del Gobierno Nacional, se retiraron las piedras y se llevaron dentro de Casa de Gobierno para luego construir un memorial con ellas. Fue esa decisión la que provocó la furia e indignación de Feinmann y Viale al aire.

La bronca de Jony Viale y Feinmann por la decisión del Gobierno

“Secuestraron las piedras, las robaron de Plaza de Mayo y las metieron dentro... es como llevarse los cajones de los muertos. Se robaron el luto, las metieron para que nadie más vaya a llevarle una flor, vaya a llorar a los muertos”, comenzó el conductor de El Noticiero. Luego, con la foto de las piedras ubicadas en el interior de Balcarce 50 en pantalla, continuó: “Mirá, les hicieron un corralito. Están acá, no las toca ni las ve nadie. No podrán ser más leídas por la gente, ni tocadas, ni nadie podrá derramar una lágrima sobre ellas, encender una vela, llevarles una flor. Se apropiaron del dolor de un país, me parece gravísimo”, expresó. Además, indicó que, en lugar de haber tomado esa decisión, “deberían haberlas dejado ahí y ponerse de acuerdo con los que llevaron las piedras [sobre] cuál iba a ser el destino”.

Luego de escuchar la exposición de Eduardo Feinmann, Jony Viale tomó la palabra. “Con esto van a construir un memorial. En el mientras tanto tenían que estar ahí”, destacó. Tras sus dichos, reflexionó sobre una conversación que tuvo previa al programa.

“Hoy alguien me decía: ‘¿Qué pasaba si Macri hacía eso con los pañuelos de las Madres?’. Era un escándalo nacional. Hay cuestiones simbólicas con la muerte que no se tiene que joder nunca, nadie, en ningún lugar de la grieta. No se jode, hay cosas que no se discuten”, finalizó indignado.

