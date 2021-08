Víctor Hugo Morales se burló de la marcha de las piedras: “Eran muy pocos”

En su editorial, Víctor Hugo Morales cuestionó la Marcha de las Piedras que se llevó a cabo el pasado martes en Plaza de Mayo y que tuvo su réplica frente a la Quinta de Olivos. Además, el periodista analizó cómo fue el cambio en el discurso de Alberto Fernández en un acto que realizó en La Matanza.

“Estamos en medio de esta Argentina que apuesta de vez en cuando el ridículo para sacar ventajas políticas, siempre en función de la vida y de la muerte del coronavirus. Ayer se dio la marcha de las piedras: 150 personas que eran televisadas con entusiasmo, siempre en primeros planos, para que si hay miseria no se note, porque eran muy pocos los que allí estaban”, comenzó Víctor Hugo en La mañana, el programa que conduce en AM750.

La convocatoria, denominada Marcha de las Piedras, se realizó para recordar a las más de 109.000 víctimas del Covid-19. Una gran cantidad de rocas, con los nombres de las personas fallecidas y la fecha en que murieron, fueran depositadas en la puerta de la Quinta de Olivos. Mientras tanto, el Gobierno anunció que comenzará la construcción de un espacio destinado a la memoria de los muertos.

El periodista criticó a los medios de comunicación y los culpó por ser los responsables de la convocatoria. “Las personas ponían piedras alentadas por los mismos medios que idearon la marcha para prolongar los efectos de la foto de Olivos. La muerte de muchas de esas personas fue promovida, auspiciada, y empujada por los mismos medios que transmitían la marcha”, aseguró Morales.

Víctor Hugo continuó: “Con cinismo ponían cara de angustia a los conductores. Actuaciones paupérrimas porque nadie les creía a estos actores verdaderamente frustrados”. Y cuestionó: “¿Por qué lo hacen? ¿Por qué creen que han idiotizado lo suficiente a su público como para desafiar al ridículo todos los días?”.

Además, el periodista analizó el cambio de discurso del Presidente. “Alberto Fernández, por su lado, dijo ‘basta’ al compungimiento por lo sucedido y salió a pelear de otra manera. Comparó sus disculpas flojas del primer día y mucho más enfáticas de ayer, con otros pedidos de disculpas que nunca tendrá que formular, como por ejemplo, por endeudar al país, aquellos que implican un verdadero perjuicio a los habitantes del país”, enfatizó.

Víctor Hugo recriminó a dos medios en particular. “En cada piedra iba, en la transmisión de TN y LA NACION, una lágrima de cocodrilo”, dijo. Y agregó: “Alberto Fernández en cada palabra retomaba la esperanza de querer encontrar de nuevo el rumbo. Por el lado del ritmo de la vacunación, el éxito de la vacuna combinada, las diez millones de segundas dosis, los planes para llenar el país de más vacunas, la recuperación económica y los números más prometedores del crecimiento”.

Y para finalizar, el periodista manifestó: “Todo eso pensó el Presidente que puede permitir vencer a los descabellados medios de las marchas de los barbijos y de las piedras, y a la propia pandemia. Y que el modelo quede a salvo”.

Las reacciones en las redes sociales

En Twitter, la mayoría de los usuarios criticó la actitud del periodista. “Se me agolpan los insultos y la furia, pero este tipo no vale la pena el gasto de ningún sentimiento mío. Ni siquiera la rabia”, escribió un internauta.

“Víctor Hugo ataca a los medios cuando le tiene que agradecer por ser quien es. Si los medios no publicaban la transcripción del gol de Diego a los ingleses, nadie se enteraba”, manifestó otro usuario. “Con lo que le pagan, ¿por qué no se retira antes de ser el único ser tan desagradable de hablar de los familiares que no pudieron despedir a sus seres queridos?”, cuestionó un tercero.

