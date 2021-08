Estupefacto: la reacción de Eduardo Feinmann cuando se enteró en vivo de los dichos de Víctor Hugo Morales

Eduardo Feinmann se sorprendió en vivo al escuchar las palabras de Víctor Hugo Morales sobre la fiesta en Olivos. El conductor de El noticiero, ciclo que se emite por LN+, parodió el relato que hizo el periodista de C5N sobre la posición del presidente Alberto Fernández en la foto que se hizo viral del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez.

“Hoy habló Víctor Hugo también“, comenzó Jonatan Viale en el pase de sus programas. “Víctor Hugo Inmorales o Víctor Hugo Dos Morales”, bromeó Feinmann. “Dijo: ‘Esta vez la oposición tiene razón’”, siguió su colega. “¡Muy bien!”, soltó, incrédulo, Eduardo. “Pará, no cantes victoria”, lo frenó Jony, y completó la cita del editorial del conductor de AM750: “Pero daba la sensación de que Alberto solo pasaba a saludar”.

Tras unos segundos de silencio, Feinmann disparó: “Me estás jodiendo”. “Te juro que dijo eso”, respondió Viale. “No me gusta que me jodas”, insistió su compañero, estupefacto. “¿A dónde le dijeron que pasara a saludar?”, agregó indignado al escuchar el audio original. Acto seguido, se levantó de la mesa e imitó la supuesta llegada del Presidente al lugar donde se celebró la reunión que generó la polémica. Mientras lo parodiaba, se le cayó el micrófono y causó risas en el estudio. “Por cargarlo a Víctor Hugo te pasa”, señaló Jony, con humor.

“¿Me jodés? El relator del relato te relata el cumpleaños”, dijo Feinmann al terminar la broma. “Me encanta sorprenderte”, acotó Viale.

La reacción de Eduardo Feinmann en vivo al escuchar las palabras de Víctor Hugo Morales

Si bien condenó sus actos, Víctor Hugo también intentó defender a Alberto Fernández, quien aparece posando en la imagen que se hizo viral y revolucionó al país en los últimos días. “Se nota que le dijeron al Presidente ‘pasá a saludar’, o al menos me da esa impresión por el lugar que él ocupa en la foto. En la foto no se ven barbijos ni cuidados. Por eso le van a ir encima tanto la oposición y los medios”, había dicho el periodista en su programa de ayer.

La primera foto que trascendió del festejo en Olivos y que confirma la presencia de Alberto Fernández

Atónito por lo que acababa de escuchar al aire, Feinmann pidió a la producción volver a poner el editorial mientras relataba -al estilo de Morales- los acontecimientos de aquella noche del 14 de julio de 2020. “Viene por el costado el Presidente y se suma al cumpleaños. ¡Genio del fútbol! ¡Qué bárbaro! A los muchachos de acá les encanta el relato”, amplió.

“No Víctor Hugo, buscá la otra foto, la que mostramos antes de esta, que es la segunda. Y vas a ver que hay otra foto, vas a ver que el barrilete cósmico se va corriendo, quizás por el mismo lateral, pegado a las rayas de la ventana y se coloca justo detrás de uno de los defensores”, agregó con ironía. “¿De qué planeta viniste, Alberto?”, dijo, recordando icónicas frases del relator en el Mundial del 86.

La segunda foto del festejo de Fabiola Yáñez a la que se refirió Eduardo Feinmann en su crítica a Víctor Hugo Morales

“¿Ves, Víctor Hugo Dos Morales, que, en realidad, no fue como lo relatás y le querés hacer creer a tu gente o a la gente que te escucha, que no era que el Presidente que justo pasó?”. Y continuó: “Es el relato de una parte del Gobierno, que decían que el Presidente no sabía del cumpleaños. ‘El señor llegó a la casa y se encontró con el cumpleaños’. Y después el relato sigue con lo que dice Víctor Hugo: abrió la puerta, se encontró y alguien le dijo: ‘Vení, ponete de costado para la foto’”.

Por último, Feinmann admitió: “Me sorprendiste. No creí que podría llegar a tanto. Pensé que lo de Víctor Humo había quedado en el relato del avión, cuando decía: ‘Acelere comandante, vamos a buscar la vida’. Pero esto lo supera”.

