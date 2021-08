La dura frase de Jony Viale sobre Alberto Fernández: “Prometió reactivar la economía y terminó organizando reuniones vip”

El gobierno de Alberto Fernández vive momentos de turbulencia luego de la filtración de la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta. Los dichos de funcionarios y las declaraciones del mandatario luego del escándalo fueron utilizadas por Jonatan Viale para encausar el editorial de la noche.

Con un arranque muy fuerte, el periodista cuestionó estos dos primeros años de gobierno. “¿Qué hizo el Presidente en menos de dos años? Destruyó su palabra. Prometió mejores jubilaciones y no cumplió; bajar la inflación y no cumplió, reactivar la economía y no cumplió”, indicó.

“¿Qué hizo el Presidente mientras tanto? Festejó cumpleaños, comió asados, tuvo peluqueros vip y hasta reuniones sociales. Resultado: destrucción total de la autoridad presidencial”, continuó. Conforme fue avanzando en sus dichos, ironizó sobre el pedido de perdón de Alberto Fernández y recordó las consecuencias de la cuarentena estricta y de la pandemia en Argentina.

Juan Domingo Perdón. El editorial de Jonatan Viale.

Pero en medio de su editorial, interrumpió unos segundos para pasar al aire una frase de Sergio Massa apoyando al jefe de Estado. En su declaración, el presidente de la Cámara de Diputados expresó que “lo importante es que Alberto ‘pidió perdón’ pero Macri no”.

“Hablando de perdón. Usted, Massa ¿Cuándo va a pedir perdón por mentirle a la gente?”, arremetió Viale. Esa frase le valió al periodista y a su producción para exponer al aire las distintas declaraciones del funcionario a lo largo de su carrera política, criticando al partido del cual hoy forma parte.

Pero Sergio Massa y Alberto Fernández no fueron las dos únicas personas a las que Jonatan Viale hizo alusión en su editorial. En las últimas horas, Ricardo Forster, filósofo K y asesor del jefe de Estado, cuestionó la marcha de las piedras y generó repudio e indignación en los familiares de las víctimas de Covid en el país.

“¿Sabés por qué era la bronca, Forster? Porque se murió un ser amado, porque no tenían que morir, porque se nos fue de un día para el otro, porque las vacunas que tenían que llegar no llegaron porque tu amigo, el Presidente, estaba jugando al TEG con Rusia y China”, expresó Jonatan.

“Ayer en la marcha había bronca. La bronca de una muerte evitable, de una muerte joven, de 109 mil familias rotas. No es odio, Forster, es tristeza, dolor, angustia”, agregó. Por último, le habló al oficialismo y completó: “Les puedo asegurar que gritar como un desquiciado pidiendo un ‘perdón forzado’ no alcanza para una sociedad destruida en mil pedazos”.

LA NACION