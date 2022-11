La fuerte frase de Luis Majul sobre la FIFA y los mundiales de fútbol: “Es un gran blanqueador de gobiernos corruptos”

escuchar

Luis Majul criticó en términos muy duros a la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) por considerarla “un gran blanqueador de gobiernos corruptos o hechos de corrupción escandalosos mientras se juegan los mundiales”. El periodista vertió estas consideraciones este miércoles, durante el pase del noticiero 8.30 AM que conduce por la pantalla de LN+ junto a Débora Plager y Marina Calabró con el programa de Luis Novaresio, Buen día Nación.

Como informó LA NACIÓN, las protestas de las organizaciones de derechos humanos y de las asociaciones de fútbol dejaron al descubierto el polémico historial de Qatar en materia de derechos laborales e igualdad LGBTIQ+. Incluso el jueves pasado, el Parlamento Europeo denunció la corrupción “rampante” de la FIFA y la designación de Qatar como sede del Mundial.

La fuerte frase de Luis Majul sobre la FIFA

En este sentido, Novaresio y Majul debatieron acerca de la responsabilidad de la federación que agrupa a las selecciones de fútbol en ilícitos, no solo de corrupción sino y sobre todo en delitos contra la Humanidad.

ARCHIVO - El presidente de la FIFA durante el sorteo de la Copa Mundial de Qatar 2022 en el Centro de Exhibiciones y Convenciones de Doha. El viernes 12 de agosto del 2022, Human Rights Watch pide mayor compensación a los trabajadores en Qatar a 100 días de que inicie el Mundial. (AP Foto/Hassan Ammar)

“El Mundial de Qatar estuvo atravesado por la mega corrupción de la FIFA: la mayoría del cuerpo directivo de la FIFA que eligió a Qatar como sede del Mundial lo hizo sin tener en cuenta los informes que decían que no se podía realizar en junio porque no se puede ni salir a la calle”, comenzó el conductor del noticiero. “La mitad del Consejo directivo de la FIFA recibió coimas, y la mayoría de los estadios se construyeron bajo la sospecha de que murieron 6500 personas por el ritmo que les impusieron, eso hay que decirlo”, subrayó Majul.

“¿Cuándo no? Recordemos el Mundial de Argentina 1978, o los muertos en los estadios de México 1986 que aparecieron prácticamente en fosas comunes”, remarcó Novaresio, y agregó: “Yo viví en Italia en 1990 cuando se hizo el Mundial, y tuvo que ir el Papa Juan Pablo II a solidarizarse con los familiares de los muertos que construyeron los estadios. La FIFA es un negocio monumental”.

En este punto, Majul dijo que “la FIFA es un gran blanqueador de gobiernos corruptos o hechos de corrupción escandalosa mientras se juegan los mundiales. Los derechos humanos en este mundial todavía se están discutiendo”.

ARCHIVO - El trofeo de la Copa del Mundo (AP Foto/Noah K. Murray)

Y agregó: “Algunas selecciones como la de Inglaterra y Alemania quisieron dejar sentado aún con las previsiones sobre las restricciones sobre las violaciones a los derechos humanos. “A los jugadores no se los puedo achacar, pero sí al resto del negocio”, destacó Novaresio. “Me saco el sombrero por esas selecciones, pero los derechos humanos a la FIFA les importan cero”.

El Mundial de Qatar y “la doble vara” de los periodistas

Majul también embistió contra algunos periodistas que viajaron a Qatar a realizar la cobertura del Mundial: “Cuidado con la doble vara de los colegas políticamente correctos que ahora están en Qatar haciendo la vista gorda de todo lo que pasa, cuando cada cinco minutos se creen con superioridad moral para decir cualquier cosa”.

“Cuidado con la corrección política en casa”, insistió Majul. “Porque ahora que te invitó una empresa y viajás a Qatar de repente no pasa nada: cuidado con eso porque la gente los está mirando, y no es uno, son varios y varias”.

“A mi personalmente me invitaron a Qatar y dije no, de ninguna manera, porque tendría problemas”, reveló Novaresio. “Pero es una decisión personal, no soy ejemplo de nada, cada uno decide lo que decide, pero después no salgas a juzgar al resto”, advirtió.

“No iría a un país donde las minorías que integro son tratadas como delincuentes y corren riesgo de pena de muerte”, dijo el conductor de Buen día Nación. Y finalizó: “¿Fuiste a Qatar? Está todo bien, pero después no me levantés el dedo”.

LA NACION