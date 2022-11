La dura advertencia de Jorge Fernández Díaz al kirchnerismo: “Cuidado que no les hagan una pueblada de verdad”

escuchar

Jorge Fernández Díaz se refirió en duros términos a la posibilidad de que el kirchnerismo organice una “pueblada” en el caso de que la Justicia condene a Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de corrupción, administración fraudulenta y asociación ilícita en el marco de la denominada causa Vialidad. El escritor y columnista de LA NACIÓN les advirtió “que en lugar de andar organizando puebladas con plata del contribuyente se dediquen a vigilar que no les hagan una pueblada de verdad”.

El rumor de que La Cámpora y las organizaciones sociales afines al cristinismo duro saldrían a la calle en el caso de un fallo desfavorable contra la vicepresidenta, cuyo dictamen se prevé para el próximo martes 6 de diciembre, fue tomando forma a principios de noviembre, cuando la recientemente fallecida presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pidió “hacer una pueblada para sacar a todos estos jueces de mi...a”.

Jorge Fernández Díaz: "Cuidado con las puebladas, los argentinos tienen el agua al cuello"

En una de sus últimas declaraciones públicas, De Bonafini sostuvo que la Justicia busca proscribir a Cristina Kirchner. “Tenemos que ser capaces de dar tanto porque ellos saben que es la única que puede ganar, por eso no quieren dejarla libre, ni dejarla sin condenar. No la quieren víctima, la quieren condenada para que no se presente y están haciendo lo imposible”, aseguró.

“Hay abajo una bronca tremenda contra los Fernández", advirtió Jorge Fernández Díaz

Una frase similar formuló la vicepresidenta este martes durante su último alegato frente al tribunal que la juzga por hechos de corrupción y el robo de dinero estatal mediante contrataciones irregulares de obra pública.

En relación al tema de las puebladas, Fernández Díaz retomó su significado de acuerdo con el Diccionario Argentino de la Lengua: “protesta colectiva de una población”. El escritor dijo que “el kirchnerismo insinúa organizar una pueblada por el fallo de Vialidad, pero no va a tener una pueblada espontánea sino que la tiene que organizar con la guita nuestra”.

En ese sentido, el actual columnista del programa de radio Mitre Alguien tiene que decirlo que conduce Eduardo Feinmann les recomendó a los miembros del Ejecutivo nacional “con una mano en el corazón, que en lugar de andar organizando puebladas con plata del contribuyente, se dediquen a vigilar que no le hagan al gobierno una pueblada de verdad porque la gente de a pie no llega a fin de mes”.

“Los humildes no llegan ni al día 15, los comedores populares revientan de gente, de mañana, tarde y noche, y con gente de todas las edades”, afirmó el autor de numerosos ensayos y novelas históricas.

Causa Vialidad, Cristina Kirchner; Jesús Garro, José Francisco López; Carlos Kirchner

“Hay abajo una bronca tremenda contra los Fernández y se vienen una serie de aumentos, ahora mismo, que ningún Mundial de fútbol va a lograr atenuar: suben la luz, el gas, las expensas, los alquileres, los combustibles, las prepagas… y muchas empresas grandes y pymes industriales impedidas de importar insumos tienen que ir cerrando o cesanteando gente”, consideró.

Y finalizó con una dura advertencia: “Lindo regalo de Navidad. Cuidado que no les improvisen una pueblada los argentinos que tienen el agua al cuello, compas. Yo no haría olas… no haría olas”.

LA NACION

Temas Periodistas