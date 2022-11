Causa Vialidad: Novaresio confirmó la fecha del veredicto de Cristina Kirchner y Majul reveló una información inquietante

escuchar

Luis Novaresio confirmó que el próximo 6 de diciembre el tribunal que juzga a Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de corrupción en la obra pública va a dar un veredicto, y Luis Majul reveló una información inquietante que tiene que ver con la paz social de fin de año. “Todo indica que va a ser culpable o inocente, pero la fecha está definida, es el martes que viene”, dijo el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el noticiero 8.30 AM que conducen Luis Majul, Débora Plager y Marina Calabró.

Después de que la vicepresidenta expusiera sus “últimas palabras” en el juicio donde se la acusa de dirigir una asociación ilícita y de defraudación al Estado, el tribunal oral que la juzga por el caso Vialidad anunció que dentro de una semana dará a conocer su veredicto.

En ese sentido, los periodistas de LN+ analizaron el alegato de la principal acusada cuya principal argumentación giró en torno a desacreditar a los fiscales y los magistrados: “Dije que este es un tribunal del lawfare, pero en realidad este tribunal es un pelotón de fusilamiento”, sostuvo Cristina Kirchner.

“No conocemos cuál será el fallo, pero la pregunta es qué pasará con la reacción social, porque dentro de la militancia se evalúa salir a confrontar frente a un fallo condenatorio”, comentó Plager. “Hay dos posturas”, reveló Majul. Y amplió: “Una dice que en el medio del Mundial de Qatar y a fin de año, no es recomendable salir a protestar. Pero hay otra postura, que sería la línea Hebe de Bonafini, que es salir con una pueblada contra los jueces”.

“Quiero hacer una aclaración: siendo el fallo condenatorio, ella no va a ir presa y todavía puede ser candidata. Porque si no vamos a escuchar que la quieren poner presa o la quieren proscribir. Las dos cosas no son ciertas, ella puede ser candidata y no va a ir presa, quiero resaltar eso”, remarcó Novaresio.

“El argumento de Cristina es que un gobierno popular y democrático no puede ser condenado por asociación ilícita”, analizó Calabró, pero afirmó: “Eso no es lo que se está juzgando, lo que se juzgan son delitos comunes y un plan sistemático para apropiarse del dinero de la obra publica”.

En este punto, Plager retomó la idea de que, si el fallo resulta condenatorio, no hay modo de que la vicepresidenta salga indemne. “Que un tribunal diga que ha encontrado que Cristina Kirchner ha cometido delitos en el ejercicio de la función publica es imbancable para ella”, agregó.

Más adelante, los periodistas criticaron el documento kirchnerista que refuta las acusaciones del tribunal contra Cristina Krichner, titulado “Las 20 mentiras de la causa Vialidad”. El material fue publicado en las redes sociales de la vicepresidenta apenas terminó de decir sus “últimas palabras” frente los jueces del Tribunal Oral Federal 2.

“La línea argumental de su alegato dice que el atentado en su contra fue orquestado por la prensa, el tribunal y la dirigencia opositora. Ella cree que todo esto terminó con el atentado de Sabag Montiel”, consideró Plager.

“Yo no creo que ella crea eso”, terció Novaresio. Y concluyó: “Es su última defensa y no tiene de donde agarrarse. Como no puede contra el sistema, dice ‘vamos a demolerlo’”.

