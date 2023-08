escuchar

Sebastián Galmarini, hermano de Malena Galmarini y cuñado del ministro de Economía y candidato presidencial por el peronismo kirchnerista Sergio Massa, publicó un duro mensaje después del catastrófico resultado del oficialismo en las elecciones primarias y acusó a los votantes de Javier Milei de optar por el “industricidio”, y Luis Novaresio salió a responderle en LN+: “No se ubican en tiempo y espacio”.

Este miércoles, mientras el dólar blue seguía escalando y las principales figuras del Gobierno hacían silencio, el politólogo y director del Banco Provincia escribió: “No es tan difícil de comprender. Muchos argentinos eligieron el dólar a 10.000 pesos. Las tarifas multiplicadas por 15, desempleo en 25%, con despidos masivos del estado y el industricidio de pymes y comercios. Háganse cargo”. Y planteó: “Dilema sencillo: Sergio Massa o la locura de Javier Milei”.

Luis Novaresio le respondió a Sebastián Galmarini, cuñado de Sergio Massa: "Alienación"

“Estamos todos tratando de hacer un esfuerzo para encontrarle explicaciones a la irracionalidad, ya he dicho que están chiflados, que no se ubican en tiempo y espacio, y lo ratifico. Mirá el nivel de alienación de Sebastian Galmarini”, pidió Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el Noticiero 8 am que conduce Luis Majul y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

No es tan difícil de comprender.

Muchos argentinos eligieron el dólar a 10.000 pesos. Las tarifas multiplicadas por 15, desempleo en 25%, con despidos masivos del estado y el industricidio de pymes y comercios. Háganse cargo.

Dilema sencillo:@SergioMassa o la locura de @JMilei — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) August 16, 2023

Y citó el mensaje en el que el hijo del histórico dirigente peronista Fernando “Pato” Galmarini les pedía a los votantes del líder libertario que se hicieran “cargo” del desastre en el que caería la Argentina si Milei fuera elegido presidente de la Nación.

En este punto, Novaresio estalló de bronca: “O sea que todo esto es culpa de las 7 millones de personas que eligieron democráticamente a Milei; no seré yo quien lo defienda a Milei, pero hay millones de personas que se sintieron defraudados por el gobierno de Mauricio Macri y por el de Alberto Fernández… ¡Y ellos tienen la culpa!”.

Novaresio, cuando Galmarini publicó el mensaje, se encontraba al aire en su programa, y preguntó si tan enojado estaba el hermano de Malena, quien sufrió, como su marido, una dura derrota en su bastión, Tigre, perdiendo la interna para candidata a intendenta.

Fue cuando Galmarini redobló la apuesta y le contestó: “¡Cómo no estar enojado! Es cierto que no nos va bien. No me lo tenés que contar. Lo vivo como todos. Pero puede ser mucho más grave si venden órganos, armas o “dinamitamos” todo. No creo que sea la solución”, escribió el funcionario bonaerense.

Sebastián Galmarini Twitter

“Es falso que lo vive como todos”, respondió el conductor de LN+. “Vos tenés una beca del Banco Provincia por la que no concursante”, añadió y le preguntó a sus compañeros: “¿Te das cuenta el nivel de chifladura que tienen? ¡Están chiflados!”.

El comentario lo cerró Marina Calabró con una frase contundente. Dijo que Galmarini era “otro sommelier de votos” y finalizó: “Cómo les cuesta respetar la voluntad popular, sea cual fuera”.