La fuerte revelación de Luis Novaresio sobre la presión que recibió “Chiqui” Tapia para ir a Casa Rosada

El día después de los festejos del seleccionado nacional, tras el triunfo en el Mundial, en la Argentina comenzaron los análisis acerca del gran despliegue que se generó por parte de los hinchas, lo que determinó que los jugadores no pudieran concluir el recorrido estipulado por las calles de ciudad de Buenos Aires, por una deficiencia en el operativo de seguridad. En medio de las especulaciones al respecto, Luis Novaresio en diálogo con Luis Majul por la pantalla de LN+ reveló el detrás del “apriete” que recibió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia para visitar la Casa Rosada con el plantel.

El martes por la madrugada, el seleccionado argentino arribó al país con la Copa del Mundo entre sus manos. Desde la llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el equipo fue recibido por una gran cantidad de fanáticos que los escoltaron hasta el predio de la AFA. Desde allí, antes del mediodía, comenzó el recorrido que se estipuló que atravesaría una zona del conurbano bonaerense hasta llegar a Capital Federal, donde en el Obelisco se encontraría con la mayor concentración de hinchas. Desde un primer momento, se generó la disputa acerca de la presencia de los campeones en la Casa Rosada, a la cual se habrían negado para no entrelazar el festejo con la política.

El cruce de la avenida 9 de Julio y la Autopista 25 de Mayo, colmado de personas Augusto Famulari - LA NACION

Sin embargo, para el colectivo descapotable que trasladaba a los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de la AFA, se hizo cada vez más complicado avanzar debido a la gran concentración de personas en las calles, que rondó las 4 millones. Por ello, Tapia informó mediante Twitter que no continuarían con el recorrido, debido a que “los mismos organismos de Seguridad” que los escoltaban, no les permitían avanzar. Los jugadores fueron trasladados en helicópteros de la Fuerza Armada hasta el predio de Ezeiza, antes pasearon por los aires por la 9 de julio.

Novaresio reveló el detrás de los festejos

Fue en ese momento que la puja política habría sido un nuevo punto de discusión entre los dirigentes del gobierno y Tapia. “La presión fue hasta cuando se subieron a los helicópteros y les dijeron ‘Vamos a la Rosada’ y allí, nobleza obliga, la firmeza del Chiqui y del propio Messi”, reveló el conductor de Buen Día Nación (LN+) acerca del momento que vivieron los jugadores. Asimismo, Débora Plager contó que el presidente de la AFA tuvo una fuerte discusión con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por el destino que tendrían esos vuelos.

El presidente de la AFA comunicó el cese del recorrido (Foto Twitter @tapiachiqui)

“Que me desmienta el ministro Fernández si Matías Lammens -ministro de Turismo y Deporte- no habló con Paula Ojeda, abogada de Tapia, y les dijo: ‘Llevamelos a la Casa Rosada y charlemos sobre el trabajo que estás haciendo’. Que me desmientan eso”, le pidió Novaresio al dirigente del gobierno nacional, quien jactó que la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina estaba vacía de políticos para la presencia de los jugadores, a pesar de ello la decisión fue contundente y no se realizó la visita al sitio.

Las declaraciones cruzadas y las internas políticas, no lograron empañar el festejo que se vivió en las calles, donde se manifestó la alegría de haber conseguido el título Mundial después de 36 años de haberlo logrado en México 1986.

