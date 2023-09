escuchar

Luis Novaresio estalló de furia frente a la medida de fuerza realizada por el Sindicato de Trabajadores de Carga y Descarga, que cortó la Autopista Ricchieri, a metros del acceso al aeropuerto Internacional de Ezeiza, en reclamo por la rescisión de un contrato y el despido de diez trabajadores por parte de la administradora de la terminal aeroportuaria, TSA. De acuerdo con el informe del cronista de LN+, los manifestantes dejaron un solo carril libre, lo que provocó una fila de autos embotellados de al menos 2 kilómetros de extensión.

“Entiendo el reclamo legítimo pero no podés cortar la vía que da al Aeropuerto Internacional, es un servicio público esencial y jugás con la angustia de la gente que tiene que viajar”, reclamó Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el Noticiero 8 am que conducen Débora Plager y Marina Calabró.

“No se puede cortar una arteria que no tiene otra vía de circulación. Y la policía dice que garantiza la circulación con un carril libre, ¿en serio? Mirá la cola de autos”, se ofuscó el conductor. “Los que cortan son 25 personas sobre cientos o miles. Está bien que la legitimidad no se juzga por la cantidad de gente en el corte pero son diez gatos locos; no quiero herir susceptibilidades, pero no puede ser que dispongan sobre el derecho legítimo de decenas de miles”, consideró Calabró.

La furia de Luis Novaresio por el piquete en la autopista Ricchieri

Mientras el corte continuaba, los periodistas de LN+ debatieron acerca de a qué autoridad le correspondía intervenir en la autopist: si municipal, provincial o nacional. Y la conclusión fue que, cualquier fuerza de seguridad, sea federal o provincial podía hacerlo, por tratarse de un delito que continúa en el tiempo, tipificado como flagrancia.

“Los agentes que están en el corte son de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que es una policía de élite, y están haciendo de agentes de tránsito. Está todo dado vuelta; está mal este corte, no es verdad que sea legítimo cortar una autopista por un reclamo legítimo. No hay nadie que tenga lo que tiene que tener para desalojar legítimamente por la fuerza, no puede ser”, se enfureció Novaresio.

En este punto, el periodista Gustavo Carabajal, especialista en seguridad de LA NACIÓN, confirmó quiénes podían tomar cartas en el asunto para despejar la vía de acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. “Cualquier fuerza de seguridad puede intervenir porque se encuadra dentro del delito de flagrancia. Artículo 194 del Código Penal: es flagrancia. La policía tiene que hacer cesar el delito”, destacó.

“Estoy harto de explicar la flagrancia, porque supone que cualquier uniformado tiene que hacer cesar la flagrancia (es decir, un delito que se está cometiendo en ese momento). Hay veinte policías haciendo de agentes de tránsito… Mi respeto por la policía, pero qué humillación para ellos”, añadió. Y finalizó: “Para cerrar, quiero decir que el que solucione esto, los cortes y la inseguridad, se queda 20 años en el poder, ni hace falta la reelección”.

Más cortes de calles en la Ciudad de Buenos Aires por una nueva marcha al Congreso

Este jueves, el movimiento feminista volvió a movilizarse en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “La libertad es nuestra”. “Por el aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas”. “Contra las derechas, el ajuste y el FMI”, fueron las tres principales consignas acordadas por las cuales marcharon desde la Plaza de Mayo al Congreso, y en las plazas de todo el país.

Una marcha del colectivo "Ni una menos" a Plaza de Mayo en julio de 2023 Santiago Filipuzzi

Como informó LA NACIÓN, la convocatoria se dio tras varias asambleas organizadas por el colectivo Ni una Menos y tras los resultados de las PASO, donde Javier Milei resultó el candidato más votado y quien además adelantó que, de resultar ganador, llamaría a un “plebiscito” para derogar la ley del aborto.

Sin embargo, la convocatoria no se enfocó en la figura del canidato libertario sino en “al avance de las derechas” como respuesta al ataque “al movimiento feminista y LGTBQI+, al derecho al aborto, la salud y la educación pública y la educación sexual integral, los derechos humanos y los bienes comunes”.