A un mes de las elecciones, y con el recuerdo fresco de la devaluación post PASO, quienes tienen dólares ahorrados miran con interés el mercado inmobiliario para refugiar su patrimonio. Hace tres meses que los informes hablan de una paulatina recuperación de valores de las propiedades y algunos proyectos ya se venden en tiempos récord.

Uno de ellos es Aluén, el barrio cerrado de zona sur que en el lanzamiento de su segunda etapa vendió el 90% de los lotes en una hora. No en un día ni en una semana sino en 60 minutos de reloj. En una fila virtual similar a la que hacen los fanáticos de una banda para los recitales, 62 compradores accedieron a su parcela de tierra y dejaron solamente 8 terrenos vacantes de los 70 que se comercializan en esta instancia del proyecto. La comercialización estuvo a cargo de Toribio Achával como máster bróker del proyecto, acompañado de una red de siete inmobiliarios de la zona de Canning y La Matanza.

La hazaña en las ventas se acentúa cuando al mirar no tan atrás se encuentra otro hit en las ventas del proyecto. En agosto del año pasado, se entregaron 400 turnos en 10 minutos y se reservaron 107 lotes disponibles en apenas dos horas, que se entregarán en diciembre de este año.

El proyecto desarrollado por la empresa Dypsa está motorizado por una inversión de US$55 millones. Cuenta con lotes de 600 a 1300 metros cuadrados y en la segunda etapa se comercializaron desde US$58.000 hasta US$120.000. Ya llevan vendidos 169 de los 484 totales y, según afirman fuentes involucradas en el proyecto, los restantes saldrán a la venta en aproximadamente cinco etapas más.

La fórmula del éxito

La zona sur del conurbano bonaerense atraviesa un fuerte crecimiento inmobiliario. “En Canning Valley, como denomina la comunidad a la región compuesta por los municipios de Ezeiza, San Vicente, Esteban Echeverría y Presidente Perón, se posiciona cada vez más fuerte entre las zonas de desarrollo inmobiliario, cultural y social del país. La población crece y mucho. Hace 25 años había 8000 habitantes y hoy la región Canning Valley alcanza casi los 100.000 de target clase media y media alta, algo inesperado hace 20 años”, destaca Damián Garbarini, Director de DG Negocios Inmobiliarios.

Martín Boquete, director de Toribio Achával, identifica tres drivers que alentaron a los compradores y resultaron en el récord de ventas. En primera instancia, destaca la financiación post posesión: los desarrolladores del proyecto ofrecen 40 cuotas en pesos actualizadas por CAC cuando la fecha de entrega es de 24 meses, aparte del anticipo en dólares del 30%.

En segunda instancia, Boquete sostiene que la presencia de un hotel cuatro estrellas dentro del barrio, con la opción de usar sus amenities, resulta ser otro factor de interés que atrajo a los compradores. En 2014 se inauguró como primera etapa del masterplan el hotel Howard Johnson Ezeiza, que tiene spa con saunas húmedo y seco, jacuzzis, salas de relax y masajes, gimnasio, piscinas interna y externa, restaurante internacional, bar, área de lobby y salones de convenciones y ejecutivos.

Si bien las comodidades del hotel podrían ser una amenaza que atenta contra el valor de las expensas, Boquete explica que la utilización de los amenities es optativo. “Tiene su propia operación pero los compradores pueden usar amenities del hotel pagando tarifa especial, no lo pagas en expensas”. No pagar esta tarifa adicional no significa que no van a tener comodidades en el barrio, dado que este tiene Club House, 4 canchas de tenis, una cancha de fútbol 11, un playón polideportivo, un gimnasio y áreas de estacionamiento.

El amenity más prometedor tanto para los residentes del barrio como para los habitantes de la zona es el espacio reservado para un colegio bilingüe internacional. En la cercanía se encuentran colegios privados bilingües como el Colegio Grilli, el St. Mary’s International College y el South Creek School. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la zona en los últimos años demanda más oferta educativa. “Creo que falta estructura de colegios para poder soportar la cantidad de familias que eligen zona sur por precio y porque en zona norte no abunda tanto la oferta”, opina Ethel Ures, gerente de Castex Propiedades.

Asimismo, el proyecto tiene reservados macrolotes para el funcionamiento a futuro de edificios de baja altura y un sector comercial para el abastecimiento de residentes y vecinos.

El tercer factor que contribuyó con la venta en tiempo récord es la ubicación. En cualquier emprendimiento inmobiliario, la accesibilidad es uno de los aspectos que más incide en el valor del producto. “Tiene acceso directo de la autopista Ezeiza-Cañuelas en el kilómetro 40, ya que cuenta con una bajada en la puerta del barrio. A su vez, el terreno esta en intersección de esta y la nueva autopista Presidente Perón, que recientemente inauguró el tramo que pasa por el barrio y que cuando se concluya será la continuación del Camino del Buen Ayre, integrando zona Norte con zona Sur”, indica Boquete.

En esta línea, aclara que si bien esta localización lo aleja del shopping y lugares comerciales de la zona, goza del privilegio de tener un acceso más rápido dado que queda a solo 35 minutos de la ciudad y en ese sentido más seguro.