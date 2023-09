escuchar

La cuenta regresiva para las Elecciones Generales que se realizarán el 22 de octubre ya está en marcha. Los candidatos ultiman detalles, refuerzan propuestas y alimentan sus campañas con actos, recorridas a lo largo y ancho del país y spots publicitarios. En este contexto, el miércoles, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, tuvo un mano a mano con Alejandro Fantino para el programa de streaming La cosa en sí (Neuro Media) donde repasó algunos puntos claves de su propuesta de cara al primer debate presidencial que se realizará el domingo 1° de octubre. Habló de la gestión de Alberto Fernández y aseguró que el 10 de diciembre él “va a ser presidente”.

Sergio Massa sobre el debate: “Mucha gente que lo va a ver para encontrar un motivo para elegir a alguien”

El primer tema de la extensa nota fue justamente el primer debate presidencial del domingo, donde se verá cara a cara con Patricia Bullrich, Javier Milei, Myriam Bregman y Juan Schiaretti. El Ministro de Economía contó que viajará a Santiago del Estero el sábado y aseguró que “estudió el reglamento cuando la Cámara electoral lo aprobó”. “¿Entrenás para eso o vas ‘al toro’? Es como una final, la gente lo siente así. ¿Entrenás para la final o la final se juega como cada uno como lo siente?”, le preguntó el periodista.

Sergio Massa habló con Alejandro Fantino antes del primer debate presidencial (YouTube Neura)

“Estudiás un poco sobre los temas, que te puede plantear el resto, cuáles son los objetivos que tenés, de qué mensaje querés dar (tu mensaje) de alguna manera”, sostuvo el candidato presidencial. En este sentido, Fantino quiso saber si ya tenía táctica prevista y si esta sería de “ataque o defensa” y al mismo tiempo le preguntó si el domingo “define algo”. Si bien Massa no aclaró cuál sería su táctica, sí se refirió a lo que, en su opinión, se pone en juego en el debate. “Creo que hay mucha gente que lo va a mirar con la esperanza de encontrar algo que le dé un motivo para elegir a alguien”, expresó y sostuvo que así como “puede confirmar percepciones” que uno ya tiene, también “puede abrir ilusiones” que uno no tenía.

“El domingo voy a tratar de ser concreto en los temas que más nos preocupan, en materia económica y educativa, que son los dos temas que están planteados como el eje del debate”, expresó y comentó que se prepara con su asesor Antoni Gutiérrez-Rubí, ‘El Catalán’, con quien trabaja desde hace cinco años: “Cuando estás en periodo de pretemporada viene esporádicamente y cuando estás en campeonato se instala”.

Otro de los tópicos de la charla fue justamente el gabinete que tiene en mente el candidato si le toca sentarse en el sillón de Bernardino Rivadavia. Cabe recordar que hace unos días, durante un acto en Salta, dijo que, en el caso de ganar, iba a convocar a “un gobierno de unidad nacional”, con funcionarios de otras fuerzas política. Massa mantuvo esta premisa durante la charla con Fantino y comentó que ya tiene “delineados” algunas “personas y perfiles” para que trabajen con él “en un Estado al que hay que hacerle reformas”.

Así, sostuvo que el 10 de diciembre quiere inaugurar “una dinámica” que es “tener un gobierno de unidad nacional en sentido amplio. Tener además Ministros que vengan de otras fuerzas políticas”. Dejo en claro, a su vez, que no se refería a un gobierno de coalición, sino que es “algo mucho más amplio”.

Sergio Massa cuestionó la gestión de Alberto Fernández: “Hay muchas cosas que yo hubiera hecho distinto”

“Uno se hace cargo de la parte que le toca. Yo me tengo que hacer cargo en los distintos momentos del pedacito que me toca. Te diría que mi primera reacción es que, que haya gente enojada, gente caliente con la idea de que fracasaron con (Mauricio) Macri y lo de Alberto (Fernández) sumó frustración, de alguna manera, es razonable”, reflexionó Sergio Massa y rápidamente el entrevistador lo cuestionó: “¿Por qué lo separás a Alberto y no decías ‘y yo soy parte de eso’?”.

Sergio Massa y la gestión de Alberto Fernández (Video: Youtube: Neura)

“Porque yo no soy el presidente, porque hay muchas cosas que yo hubiera hecho distinto, pero no tenía la responsabilidad de gobernar y entonces más allá de ser parte de una misma coalición de gobierno, y eso me hace en parte responsable en un porcentaje, también hay una parte en la que yo tuve la valentía, puertas adentro, de plantear que había cosas que estábamos haciendo que estaban mal y que por ahí si las hubiésemos corregido a tiempo hoy habría menos gente caliente”, enfatizó Massa.

En este sentido, aseguró que estas cosas fueron habladas “cara a cara” con Alberto Fernández y que son parte de “esa construcción de confianza”. Si bien dejó en claro que son cosas que quedan entre ellos, quizás “dentro de algunos años las pueda describir y contar en un libro”.

Asimismo, en otra parte de la entrevista, el candidato presidencial aseveró que es parte del gobierno “pero con diferencias” y con “la autoridad moral y con la tranquilidad de conciencia de que muchas cosas que nos pasaron y que terminaron generado enojo en mucha gente, donde las tenía que plantear y advertir, lo advertí”.

Por otra parte, durante la entrevista, Massa también apuntó fuerte contra Mauricio Macri, luego de que el expresidente lo acusara de haber perjudicado a su gobierno. “Si hay algo que le hizo daño a sus gobiernos, fueron sus mentiras; fue el presidente que dijo que ningún trabajador iba a pagar el Impuesto a las Ganancias en su gobierno, y le cobró el doble”, sentenció el actual Ministro de Economía.

“Desde el 10 de diciembre el presidente voy a ser yo”, sostuvo Sergio Massa

Durante la entrevista, el candidato de Unión por la Patria dio un paso al costado de la gestión de Alberto Fernández y dejó algunos puntos en claro: “El presidente, desde el 10 de diciembre, voy a ser yo y hay cosas que voy a hacerlas distintas inexorablemente”. En este sentido se refirió al “funcionamiento del estado” y se mostró a favor de la educación pública. No obstante, aseguró que si bien quiere que los estudiantes tengan clase, destacó que las condiciones dadas no son las más aptas en materia del estado de los edificios escolares, las capacitaciones docentes y el ausentismo de los docentes en las aulas “porque no está premiado o castigado el presentismo o el ausentismo”.

"El presidente, desde el 10 de diciembre, voy a ser yo y hay cosas que voy a hacerlas distintas inexorablemente", sostuvo Massa. Captura de Video

“Pero cuando vos castigues el ausentismo, viene (Roberto) Baradel y te dice: ‘Che, no quedamos en esto, somos parte del mismo sistema’”, lo cuestionó Fantino. “Yo no quedé en otra cosa con Baradel. Yo se lo digo en la cara y él lo sabe”, aseveró Massa y aseguró que él quiere “docentes bien pagos, capacitados pero en el aula”.

Sergio Massa de las posibilidades de que las elecciones se definan en el balotaje

“¿Estás con fe? ¿Te ves en el balotaje?”, le preguntó el comunicador al candidato. “Yo creo que el 10 de diciembre voy a ser presidente. Creo que empieza una etapa nueva para la Argentina”, sostuvo Massa y expresó: “Nosotros vamos a hacer una muy buena elección el 22 de octubre, no sé cuan buena, pero entiendo que vamos a hacer una muy buena elección”.

En cuanto a con quién de los dos posibles candidatos se veía en esa situación, si con Javier Milei o con Patricia Bullrich dijo: “Ya están todos planteando cuál es el escenario en el que podría haber balotaje. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para ganar en primera vuelta”. Asimismo, manifestó que se está “rompiendo en alma en la campaña”, y aunque las encuestas marcan que el posible mano a mano definitorio sería entre el candidato de La Libertad Avanza y la de Juntos por el cambio, estas “a veces fallan”.

Un regalo para Fantino... y una respuesta para Milei

“Te traje un regalo porque vi que Milei te trajo un regalo, el mío es distinto”, le dijo el ministro ante la mirada de sorpresa de Fantino. El candidato de UP hizo así referencia a la vez que el conductor entrevistó al libertario luego de su triunfo en las primarias de agosto y este le agradeció el haberle dado espacio en sus programas desde el principio y por haberlo “puesto en primera”.

“Javier me regaló el discurso de cuando ganó las PASO y me reconoció [las invitaciones]. Yo también te invitaba siempre”, contestó Fantino. Tras ello el titular de la cartera económica indicó: “Sí, pero yo ya sé. Lo digo en serio. Me hacés decirle a la gente que venías a tomar mate a las 12 de la noche cuando terminabas Animales Sueltos” y agregó: “Una cosa que habla bien de Javier es lo que hizo con vos, el ser reconocido y agradecido habla bien de él”.