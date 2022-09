La ironía de Javier Iguacel sobre la riqueza de Cristina Kirchner y Máximo: “Vamos a Santa Cruz”

El intendente de Capitán Sarmiento y extitular de Vialidad, Javier Iguacel, habló horas antes del alegato de la defensa de Cristina Kirchner en la causa donde se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita -que benefició a Lázaro Báez con contratos de obra pública-. Con base en el reciente tuit de la vicepresidenta, que se mostró dispuesta a “desnudar la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola”, Iguacel redobló la apuesta y le propuso: “Vamos a Santa Cruz”.

“Creo que lo que contó y mostró el fiscal [Diego] Luciani hasta ahora es lo más elocuente. Y sino, vamos a Santa Cruz. Es tan simple como ver los tramos de ruta que están licitados y no están hechos”, disparó en diálogo con José del Rio, por LN+.

Y acotó: “Podría responder también de dónde salieron los hoteles -amparados en la causa Hotesur-. No dijo nada sobre los cuatro millones de dólares en la caja de seguridad de su hija [Florencia Kirchner]. ¿Cómo su hijo [Máximo Kirchner] puede tener lo que tiene? Que explique todo eso”.

“Para sorpresa de todos, no lo explicó. Si se desarma tan fácil, cualquiera se da cuenta. La gente no es tonta. Es tan obvio. Es dos más dos, cuatro. Ni ingeniero hay que ser”, bromeó durante su paso por Comunidad de Negocios.

Insistió luego en que hay “toneladas” o “kilos de pruebas” que se desprende de la denuncia que hizo en mayo de 2016.

Narró también su paso por Vialidad y lo que se encontró al iniciar su gestión: “Cuando llegamos, tuvimos que lidiar con 1500 despedidos, rutas cortadas, piquetes. Yo venía en ese entonces de energía. No sabía nada de construcción. No sabía quién era Lázaro Báez. Pero cuando empezamos a meternos, nos dimos cuenta de que había obras que no se hacían, sobreprecios, 3 millones de dólares para Báez, entre otras cosas”.

“No hay ninguna duda a mi juicio y para el fiscal sobre las pruebas en contra de CFK. Hubo un plan congeniado para robarle a los argentinos”, sentenció.

Durante los últimos tramos de la entrevista, aprovechó para cambiar de tema y se refirió a la eliminación de las PASO. Destacó que “sirven para dirimir los perfiles de distintos candidatos dentro de una misma coalición. Las PASO permiten que la gente decida eso”.

Admitió sin embargo que “cualquier sistema electoral es discutible” y criticó al oficialismo por “llegar tarde”: “No podes hacer esto en año electoral. Hay que mejorarlo pero no es el momento de cambiar las reglas. Es como si decidieras poner cinco arqueros antes del Mundial”.