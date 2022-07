La ironía de Luis Majul con el Instituto Patria tras los anuncios de Silvina Batakis: “Algún audio se va a filtrar”

Luis Majul y el equipo de periodistas de LN+ analizaron la conferencia de prensa que brindó este lunes la ministra de Economía Silvina Batakis, y si bien caracterizaron la postura de la nueva titular del Palacio de Hacienda como ortodoxa, criticaron que no haya hecho anuncios concretos. En este sentido, el conductor de 8.30 AM dijo que se trataba de más “sanata” e ironizó sobre los futuros reclamos del cristinismo duro: “Algún audio se va a filtrar”.

Esta mañana, Silvina Batakis sostuvo que se mantendrán “las metas acordadas con el FMI” y que ella es “una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal”. Además, la exfuncionaria de Daniel Scioli informó que la tasa de interés será positiva, que se implementará un congelamiento de las contrataciones del personal estatal y que la segmentación de tarifas comenzará a partir del viernes próximo.

"Algún audio se va a filtrar": La ironía de Majul sobre lo que pensará el Instituto Patria de los dichos de Batakis

“Palabras más o menos, es sanata, no hubo anuncios concretos”, se quejó Majul, quien conduce el noticiero junto con Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+. “Fue una expresión de buenos deseos, vamos a respetar el acuerdo con el FMI y no vamos a devaluar; van a seguir con la segmentación tarifaria. La pregunta es cómo van a hacer todo esto”, indagó Luis Novaresio durante el pase con su programa Buen día Nación. “No dijo cómo va a hacer para bajar los precios”, agregó.

Silvina Batakis: "Los Estados no están para ahorrar"

Durante su exposición, la ministra estuvo acompañada por el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce; el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; el de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; el de Turismo, Matías Lammens; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

“Veo en el panel de los anuncios cero kirchnerismo. Tampoco hay massismo. Sabemos el tembladeral que es el Frente de Todos. No hay kirchnerismo ni massimo”, analizó Novaresio. “Y hay dos funcionarios que Cristina Kirchner no quiere, como Pesce y Marcó del Pont”, agregó Plager.

“No hay ni tregua, como se decía, ni un acuerdo político, es una fuga hacia adelante; Cristina no se va a embarrar, y Máximo Kirchner dice que la mujer maravilla está lista para salir, pero ella no bendijo nada: no veo un acuerdo consolidado”, describió Majul.

“Vislumbro más conflictividad. No usó la palabra ajuste, pero sí un equilibrio. Hay una amortiguación de la embestida”, destacó Plager y Marina Calabró se sumó: “Se leyeron los anuncios por parte de los movimientos sociales como ortodoxia, y esto a Cristina no le gusta”.

En este sentido, cuando la ministra sostuvo que no habría más ingresos de empleados en el Estado, Majul se preguntó: “¿Y el congelamiento de los ingresos al Estado? ¿Es mentira? En plenas elecciones van a hacer entrar a miles de personas más. ¿Cómo va a reaccionar el Instituto Patria? Algún audio se va a filtrar seguramente”, sostuvo el periodista, en relación a la diatriba que la legisladora ultra K Fernanda Vallejos lanzó contra el presidente Alberto Fernández, a quien describió como “ocupa” y “mequetrefe”.

“No creo que Batakis pase por ningún filtro cristinista”, sostuvo Plager. “De acuerdo con información de colegas, Alberto Fernández por primera vez verbalizó la posibilidad de poner la renuncia sobre la mesa. Y por primera vez Cristina se asustó”, finalizó Majul.