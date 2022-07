Verónica Llinás estalló en Twitter tras las declaraciones de Silvina Batakis: “Inoperancia y corrupción”

Verónica Llinás hizo un duro descargo en Twitter en relación a las últimas declaraciones de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. En las últimas horas, la funcionaria se manifestó sobre el “derecho a viajar” sus dichos causaron polémica y enojo. La actriz no fue la excepción y, sin nombrarla, le respondió de forma contundente en la plataforma social.

“El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”, expresó Batakis cuando fue consultada sobre si habría más restricciones para el acceso a dólares destinados al turismo, en diálogo con A Dos Voces (TN). En esa misma línea, y aunque no anunció medidas concretas, aseguró que los dólares que están a disposición deberían destinarse a “ampliar la matriz productiva”.

A raíz de estos dichos, hubo muchas reacciones en las redes sociales. Una de las figuras que se sumó a estas repercusiones fue Verónica Llinás. La actriz tuvo palabras muy duras, aunque sin nombrar a la ministra, en las que opinó que la incapacidad de los distintos gobiernos es lo que complica el acceso al empleo de los argentinos y no los viajes.

El tuit de Verónica Llinás contra Silvina Batakis Captura

“Humildemente me atrevo a decir, sin saber de economía, que lo que colisiona con la generación de empleo no es el derecho a viajar, sino la inoperancia y la corrupción de las clases gobernantes”, lanzó Llinás en Twitter. Como era de esperarse, su posteo no pasó desapercibido y dio lugar a muchos comentarios.

Aunque algunos usuarios manifestaron estar de acuerdo, otros le reprocharon a la artista expresiones previas en donde manifestaba estar a favor del gobierno de Alberto Fernández. Dentro de este último grupo, le cuestionaron también el uso del término “clases gobernantes”.

Sobre esto, la propia autora del tuit tuvo un cruce con un periodista. Federico Aikawa citó el comentario de Llinás y se refirió a las supuestas manifestaciones políticas en el pasado: “Si se bajó Verónica de este barco, es que es el fin”, sostuvo. La actriz no dejó el tema allí y decidió responder de forma contundente. “Nunca puedo bajarme de un barco al que nunca subí, señor. Si se considera algo parecido a periodista investigue un poco antes de hablar”, reaccionó Llinás.

La reacción de Luis Novaresio por los dichos de Silvina Batakis

Verónica Llinás no fue la única que brindó su opinión sobre las declaraciones de la ministra. Otra de las figuras que habló del tema fue Luis Novaresio.

Luis Novaresio sobre los dichos de Silvina Batakis: “Podes ahorrar en dólares pero sos antipatria si te vas al exterior”

En el pase de Buen Día Nación, su ciclo en LN+ y 8.30 AM, que conduce Luis Majul, junto a Marina Calabró y Débora Plager se discutió el tema. “Lo que está diciendo es que los oligarcas que quieren viajar, que saquen sus dólares del colchón”, analizó Plager. En respuesta, Novaresio coincidió y agregó: “El Estado está para que uno no le jorobe la vida al otro. Lo que dice Batakis es que los que viajan atentan contra la producción. Los que viajan a Madrid son los responsables de la crisis”.