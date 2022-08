La teoría de Luis Novaresio sobre el último pedido de Cristina Kirchner: “Es una dilación y un acto teatral”

Luis Novaresio analizó este lunes el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para ampliar su declaración indagatoria en el juicio en el que se la acusa de presunta jefa de una asociación ilícita en la denominada “causa Vialidad”. El periodista de LN+ sostuvo que se trata de una “dilación” y un “acto teatral” de la vicepresidenta frente al inminente pedido de condena de los fiscales.

Esta mañana, la expresidenta sostuvo que los fiscales “ante la falta de pruebas” para acusarla, “montaron” nuevas cuestiones que nunca antes le habían reprochado y que, así, violaron su derecho de defensa. En un tuit, dijo: “Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.

La explicación de Luis Novaresio sobre el último pedido de Cristina Kirchner

“Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, anunció Cristina Kirchner mientras avanzaba el alegato de los fiscales.

En este sentido, Novaresio dijo que, “procesalmente, hasta que se clausura el juicio, vos podés pedir la ampliación de la indagatoria. Con toda seguridad se la van a conceder: es un derecho material de defensa”, consideró el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el noticiero 8.30 AM, que conduce Luis Majul junto a Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

“Lo que dice Cristina es que los fiscales la están acusando de algo que no la habían acusado antes”, tradujo Calabró, luego de leer el argumento de la vicepresidenta, y Novaresio exclamó: “Y es mentira. La imputación se hizo clara durante las tres primeras apariciones del fiscal Diego Luciani, se decían las razones de las imputaciones, y ahí no hubo ningún tipo de achaque”. Y agregó: “Ella está falseando porque pide la ampliación para defenderse porque ella tiene la última palabra como imputada, el último que cierra antes de la sentencia es el imputado, podés hacer uso o no. Esto es una dilación y es un acto teatral”.

¿Qué hay detrás de la estrategia de Cristina?: la explicación de Novaresio

“Hay un problema que es el cierre de la causa Hotesur, y mientras tanto gana tiempo porque lo que podía sentar precedente por ahora no está”, sostuvo Novaresio en relación al futuro análisis que realizará la Cámara Federal de Casación Penal sobre los sobreseimientos dictados el año pasado a Cristina Kirchner, sus hijos y el resto de los involucrados en el caso Hotesur-Los Sauces por lavado de dinero.

La teoría de Luis Novaresio antes el pedido de Cristina en la causa Vialidad

En este punto, Plager preguntó si la estrategia de Cristina no promovía una “dilación” de la condena. “Sí, porque puede haber un incidente”, respondió Novaresio y agregó: “Ella pide indagatoria. Si el Tribunal se lo niega, apela. Es un acto dilatorio y además, con esto de ‘Cristina no se toca’, empieza a haber un kirchnerismo que, si todo esto se demuestra verdadero, van a decir que es un tema de Néstor Kirchner que ya está muerto”.

En el mismo sentido, Luis Majul, tras consultar con algunas fuentes judiciales, sostuvo que el pedido de Cristina Kirchner “es una movida mediática para contrarrestar los efectos del pedido de condena, ya que la vicepresidenta siempre se negó a declarar”.