La pregunta sobre Luis Novaresio que Marina Calabró y Débora Plager no quisieron responder

Cada día, en la pantalla de LN+ se realiza un profundo análisis acerca de la actualidad política, económica y social, tanto a nivel nacional como internacional. En medio de la seriedad que requiere la labor periodística, se generan momentos de diversión y picardía entre los profesionales que divierten a la audiencia. Algo así ocurrió este viernes con Débora Plager y Marina Calabró ante la pregunta de su colega, Francisco Olivera, sobre la ausencia de Luis Novaresio.

Luis Majul y Luis Novaresio son los conductores de la primera mañana de LN+, y el pase que realizan entre la finalización y comienzo de sus programas (8:30 y Buen Día Nación) es uno de los momentos más esperados por el público. En los últimos días, Débora Plager, Marina Calabró, Francisco Olivera y Guadalupe Vázquez son los encargados de este momento en vivo debido a la ausencia de sus colegas.

Luis Novaresio y Luis Majul por LN+ Captura LN+

Este viernes coincidió con las vacaciones de Novaresio (volverá a la pantalla el 22 de agosto) y la ausencia de Majul. Por este motivo, Plager y Calabró volvieron a estar al frente del pase.

En este escenario todos aprovecharon para halagar a los conductores. A su vez, Marina contó que su memoria para realizar los PNT (Publicidad no tradicional) incide en que aprendió a hacerlo de Majul. “Es como mi oráculo”, aseguró. Al escucharla, Guadalupe destacó que Novaresio realiza la tarea de la misma forma.

Sobre Majul y Novaresio

“A mí me pasa que los fines de semana voy a hacer las compras a un supermercado que tiene el vino al que Majul le hace el PNT todas las noches. Recorro la góndola y tengo la voz de Luis”, reveló Pancho Olivera con un toque de humor. De esta forma, todos concedieron que los conductores lograron el objetivo que tiene esta pauta publicitaria de llegar con su mensaje a los consumidores.

Tras algunos minutos donde intercambiaron opiniones sobre diferentes temas de la agenda del día, los periodistas estaban por finalizar el pase y volvieron a mencionar a los conductores ausentes. Puntualmente, fue Olivera quien quiso saber si tanto a Débora como a Marina les provocaba algo la falta de Novaresio en el estudio. “¿Lo extrañaron?”, les preguntó sin vueltas. Rápidamente, ambas asintieron.

Sin embargo, también de forma inmediata, Plager hizo una aclaración. “Con ustedes (Francisco y Guadalupe) igual nos llevamos regio”, señaló la periodista. Después de esto, Olivera reconoció que su pregunta era un arma de doble filo. “Es como cuando te preguntan ‘¿a quién querés más a mamá o papá?’ Yo dije ‘sí pero con ustedes estamos regio”, acotó ella y el comentario generó risas en el estudio.

Pase

En el intercambio, Marina no dudó en indicar que la respuesta que daría no sería concisa, ya que temía una repregunta puntual y las pondrían en un lugar incómodo. “No queremos que nos pregunten si extrañamos a Majul”, reconoció seriamente, aunque sus compañeros notaron que era una broma. Segundos después dieron por finalizado el pase y comenzó el programa Buen día nación.