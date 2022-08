“Quiero volver a nacer y ser peronista”: el motivo detrás del pedido de Luis Majul que llamó la atención de todos

Después de repasar las últimas declaraciones del presidente Alberto Fernández, según las cuales “nos estamos recuperando”, y las del dirigente sindical Pablo Moyano, quien atacó a los “formadores de precios”, Luis Majul sostuvo este jueves que quiere “hacerse peronista”.

El conductor del noticiero 8.30 AM, que integra junto a Marina Calabró y Débora Plager por la pantalla de LN+, ironizó sobre “lo bueno que sería” convertirse en un dirigente justicialista. “Yo quiero ser peronista, quiero volver a nacer y ser peronista. Te afanás miles de millones de dólares, afanás en grande, no es un chocolate en un kiosco, y si te agarran, porque si sos peronista lo arreglás con los fueros, pero si te agarran, decís que te están persiguiendo ‘porque me quiero presentar a elecciones y después las voy a ganar’”, sostuvo.

“Y cuando te viene la mala, porque te choreaste todo y tenés que hacer un ajuste, decís que estás haciendo una ‘redistribución de los subsidios’”, agregó con sarcasmo el conductor de LN+ durante el pase de su programa con el magazine Buen día Nación, que conducen Guadalupe Vázquez y Francisco Olivera en reemplazo de Luis Novaresio.

Majul se refirió así a las declaraciones de Alberto Fernández, quien durante un acto en la provincia de La Rioja, mientras la CGT se movilizaba en la Ciudad de Buenos Aires, aseguró: “Nos estamos recuperando, estamos creciendo y estamos avanzando”. En simultáneo, el número dos del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, le decía “Alberto, poné lo que tengas que poner; no podemos con la inflación”, mientras se realizaba la movilización hacia el Congreso en reclamo de mejoras salariales. Días atrás, el hijo de Hugo Moyano también había atacado a quienes supuestamente lo persiguen por defender a los trabajadores.

En este sentido, Majul hizo referencia a las declaraciones de todos los dirigentes peronistas que se encuentran procesados por la Justicia. “O le echás la culpa a los medios concentrados, los grupos económicos y la Sociedad Rural. Y si no querés ser un peronista clásico, hablás como Pablo Moyano, como si bajaras de Sierra Maestra, y en una de esas como te comiste un asado con el presidente en pandemia riéndote de todos nosotros, y ahora como arreglaste con otro, te corrés y decís, ‘Presidente haga lo que tenga que hacer’”, repasó.

En este punto, en el pase de programas también pusieron al aire la conferencia de prensa donde el camionero criticó a los formadores de precios y dijo que “estos tipos vienen ganando desde la dictadura militar a la fecha y nunca fueron solidarios con el pueblo argentino”. Al escucharlo, fue Marina Calabró la que sostuvo que Moyano “se arroga la representación global del pueblo argentino” y recriminó: “A mi no me preguntó, pero no debo ser parte del pueblo”.

Pero Majul se detuvo en los dichos sobre la dictadura militar y recordó: “Habla de la dictadura, pero el padre (por Hugo Moyano) estuvo vinculado en Mar del Plata con las fuerzas paramilitares”. En este sentido, analizó: “Son unos capos, Hugo está viendo la guita con el Gobierno, a Pablo lo ponen como si fuera de La Cámpora y Facundo Moyano dice ‘yo estoy en contra’”.

Pícaro, el periodista de 8.30 AM y La Cornisa, agregó: “No me engañen, Facundo Moyano parece de Juntos por el Cambio”.