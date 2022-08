“Es un mafioso y un apretador”: Ernesto Tenembaum apuntó contra Pablo Moyano tras la marcha de la CGT

Ernesto Tenembaum caracterizó este jueves al dirigente sindical Pablo Moyano en términos muy duros después de analizar la movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) al Congreso en reclamo de mejoras salariales. El periodista dijo que el dirigente camionero, hijo de Hugo Moyano, “es un mafioso, es un apretador y es un tipo que maneja barras bravas”.

Este miércoles, durante la manifestación de la central obrera en el centro porteño, el número 2 del gremio de Camioneros dio un encendido discurso y le pidió al Presidente: “Alberto, poné lo que tenés que poner ante los especuladores. No podemos seguir con estos niveles de inflación”.

Además, en una conferencia de prensa con los otros jefes de la CGT, Moyano volvió a referirse al Presidente y le reclamó avanzar contra los empresarios que suben los precios. “Algo tiene que hacer con los que remarcan los precios. Que tome las medidas que tenga que tomar”, dijo el camionero. Y advirtió: “Esta puede ser la primera marcha de muchas más”.

Pablo Moyano en la marcha de la CGT en el Congreso Hernán Zenteno - LA NACION

Pablo Moyano también se diferenció de los movimientos sociales. Dijo que la CGT es “la única organización que moviliza a los trabajadores” y le respondió con ironía a Eduardo Belliboni, referente piquetero del Polo Obrero, que es, para el camionero “el único partido obrero del mundo que no tiene obreros”.

Para Tenembaum, además de que “no estaba claro” contra quién apuntaba la movilización cegetista, la misma tuvo además un componente que el conductor de Radio con Vos mira “mucha preocupación”; es decir, Pablo Moyano, quien “tiene un liderazgo muy devaluado, y que cuando habla ‘de los gorilas que lo atacan’, es una coartada”.

En este sentido, no se guardó calificativos para describir al gremialista: “Pablo Moyano es un mafioso, es un apretador, es un tipo que maneja barrabravas, es un tipo que está procesado y protegido, y por eso no fue condenado”, afirmó el conductor del programa radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?.

Y continuó: “Es un tipo que para conducir un movimiento de protesta, no solo contra lo que hay ahora sino contra lo que probablemente venga en el 2023, no es el mejor; imaginate que gana Mauricio Macri o Rodríguez Larreta y lo tienen enfrente como al tipo que cataliza la protesta social, es un jueguito, es el tipo más vulnerable y con peor imagen que puede tener un líder sindical”.

Tenembaum arremetió contra Pablo Moyano: "Está procesado y protegido y por eso no fue condenado"

Tenembaum dijo además que “hay 20 mil dirigentes mejores que Moyano, pero como el tipo acapara, es una forma de defenderse”. Y sobre los dichos del camionero en torno a “los gorilas lo atacan”, el periodista le respondió que “es periodismo, están contando quién sos”. Y le advirtió: “No busques esa coartada, porque no dicen lo mismo de Antonio Calo, no lo dicen de Palazzo o de la izquierda, no es que todo líder combativo tiene una cobertura de que es un mafioso”.

En esa sintonía, el periodista concluyó: “La tenés vos Pablo porque un poco mafioso sos, porque relación con barras bravas tenés, etcétera, etcétera”.