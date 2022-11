Los motivos por los que Jorge Fernández Díaz abandona su ciclo diario en Radio Mitre

escuchar

El periodista y escritor Jorge Fernández Díaz participó de +Entrevista, el ciclo que conduce Luis Novaresio por LN+, y dio detalles sobre su reciente decisión en la que anunció que dejará su tradicional ciclo de Radio Mitre y hará una versión semanal, los sábado de 10 a 13, en el espacio que ocupó ni más ni menos que Magdalena Ruiz Guiñazú.

“Hace tres años que vengo pensando en dejar el periodismo del día a día. Cada vez necesito más tiempo para estudiar y escribir y no puedo renunciar a eso. En el periodismo argentino se necesita no dejar de estudiar permanentemente. Los que podemos tenemos que dar un paso atrás y seguir formándonos. Que la biblioteca explique la calle, para entender que las cosas que nos suceden tienen raíces, ocurrieron en otros sitios, que hay novedades importantes sobre lo que nos pasó”, comenzó.

La razón nada tiene que ver con el éxito que ubicó al programa Pensándolo bien en lo más alto del rating radial sino con un proyecto “vocacional”: se dedicará a la literatura, aunque sin dejar su columna dominical en LA NACION, que trabaja cada semana como si fuera un ensayo y que le ha demandado “volver a estudiar y de manera intensa”, según cuenta.

“Mi gran vocación anterior al periodismo es la literaria. Afortunadamente, me fue muy bien, están esperando novelas mías en España, en Argentina y cada vez me resulta más difícil porque estoy enchufado con un monotema, que es el kirchnerismo y lo que pasa en la Argentina, que por supuesto es crucial pero que es muy empobrecedor. Que eso sea lo único que te tiene tomado...”, describió.

Fernández Díaz, con 62 años, contó que hace 42 años que está en la trinchera del periodismo y en este momento quiere ordenar su vida actual para poder concretar algunos deseos. “Alguna vez me dije, cuando tenga la oportunidad voy a tratar de dedicarme más seriamente a los libros y para eso tengo que dejar la actualidad caliente”, agregó.

Sobre la actualidad política

Consultado sobre el actual momento político argentino, el analista observó que percibe que el modo de administrar la Argentina está cambiando. “Es un momento en el cual uno presiente que tanteando en la oscuridad puede encontrar un punto de inflexión. Hay una sensación de que va a pasar algo. Ese algo no sabemos qué es, pero posiblemente que la sociedad diga ‘se acabó'”, dijo.

Y continuó: “Uno cuando ve un punto de inflexión tiene que tener cuidado. Lo contrario de un error terrible puede ser un error garrafal. Lo contrario de una estupidez puede ser una estupidez mayor. Hay un grito silencioso de ‘¡basta! ¡Basta de llegar a donde llegamos!’. Tengo el presentimiento de que algo se ha desgastado”.

En ese sentido, expresó que le gustaría que el país llegara a un acuerdo democrático. Y desarrolló: “No al que quiere Cristina que implica un acuerdo obedeciéndola a ella y garantizando la impunidad para todos. No puede haber un pacto de la Moncloa con Cristina y no puede haber un pacto sin Cristina. Cristina quiere que le perdonen todas las causas judiciales a ella y a todos y es de imposible cumplimiento. No solo por la voluntad política y no solo por la vergüenza moral que implicaría ante el pueblo argentino, sino imaginate, entras a Casación y decís: ‘Señor mire, esta causa la vamos a parar, vamos a sobreseerla’. Es un delirio”.

LA NACION