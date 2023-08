Mariel Di Lenarda sufrió un intento de robo muy violento: “Sentí un golpe tipo explosión”

escuchar

Mariel Di Lenarda sufrió un violento intento de asalto mientras se encontraba en su vehículo detenida en un semáforo en una esquina del barrio porteño de Coghlan. Los delincuentes, que iban en moto, intentaron romperle una ventanilla a su auto para robarle el celular, pero no pudieron hacerlo porque el vidrio tenía un tratamiento antivandálico. “Sentí un golpe tipo explosión”, dijo la periodista al narrar su desagradable experiencia y aseguró que se encuentra bien, a pesar del susto.

Di Lenarda contó la dramática situación que vivió a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, que publicó el viernes pasado por la noche y en el que dio detalles del hecho. “Superí y Olazábal. Detenida en el semáforo. Siento un golpe. Tres más”, escribió la panelista de Nosotros a la mañana (el trece), en una publicación que venía con una foto del vidrio de la ventanilla de su coche totalmente astillado.

El tuit mediante el que Mariel Di Lenarda contó la violenta situación que vivió cuando intentaron robarle en plena calle, en Coghlan Twitter / @mdilenarda

En relación a esta imagen, la periodista expresó en su posteo: “Así quedó el vidrio, que tiene antivandálico. (El ladrón) se subió a una moto con el cómplice y se fueron por la bicisenda”. Sobre el final de su mensaje, Di Lenarda señaló lo que motivó a los delincuentes: “Todo por el celular. Diez minutos antes vi una situación igual en avenida Córdoba”.

“Yo venía por Superí llegando a Olazábal, es la cuadra que uso para llegar a mi casa. Era el viernes a las ocho de la noche”, cuenta a LA NACION Mariel Di Lenarda, que añade: “La cuadra venía estallada, porque Superí es vía de salida para Avenida Balbín y yo tenía puesto el celular en el soporte del vidrio, siempre lo llevo ahí por el GPS”.

Así le dejaron la ventanilla del auto los delincuentes a Mariel Di Lenarda, que afortunadamente le había hecho un sistema antivandálico al vidrio Twitter / @mdilenarda

“Estaba en el semáforo esperando que abriera -continúa la periodista- y de golpe siento del asiento del acompañante un golpe tipo explosión ¡Pum! Cuando miro, veo que el vidrio estaba astillado. Al toque veo un casco de un tipo, que le da tres golpes más al vidrio. O cuatro”.

A continuación, Di Lenarda cuenta el desenlace del violento episodio: “Yo no reacciono, porque fue todo muy rápido. Después, adelanto el auto un metro y el tipo cuando se dio cuenta que no pudo romper el vidrio salió corriendo por atrás. ¿De dónde apareció? No lo sé. Y a la izquierda, había una moto, en la bicisenda, a contramano. Ahí se fueron”.

“Para mí venían de contramano, por adelante, vieron la lucecita del celular y dijeron: ‘Esta es candidata’”, resume la periodista, que agrega también que, unos 15 minutos antes, había visto “lo mismo” por Avenida Córdoba. “Ahí los pibitos salieron corriendo a pie. Se le habían metido a un tipo por el vidrio y no sé qué le habrán robado”.

Otra postal de cómo quedó el vidrio del auto de Mariel Di Lenarda, donde se aprecia que el delincuente llegó a hacer dos agujeros en la ventanilla Gza. Mariel Di Lenarda

En las sucesivas respuestas a su posteo, la misma periodista fue ampliando la información sobre lo que le había ocurrido y sobre cómo se sentía luego del intento de robo. Así, ante la consulta de una tuitera sobre si ella se encontraba bien, la reciente ganadora del Martín Fierro como mejor panelista respondió: “Sí, sí, me asusté, pero pasó rápido”. De inmediato, aclaró: “Denuncia hecha, porque si no no sumás a las estadísticas”.

En relación a la denuncia, Di Lenarda cuenta: “Intenté hacerla por el sistema online, porque si bien no me robaron, yo quería que quedara registrado. Te piden un código. Una, dos, diez veces lo ponés y no te lo toma. Así que llamé al 911 y dejé asentado el tema y después hice la denuncia en el seguro”.

En sucesivos tuits, la periodista y conductora de Radio Mitre contó otros detalles del intento de asalto. Por ejemplo, que no llevaba nada en los asientos ni trasero ni delantero, que ella tiene los vidrios polarizados, además de con el proceso antivandalismo.

En sucesivos tuits, Mariel Di Lenarda contó más detalles de cómo fue el hecho que sufrió y también aseguró que ella estaba bien, pese al susto que pasó Twitter / @mdilenarda

Con respecto a la protección que llevaba en su ventanilla, la cronista expresó: “Hay que agradecer que funcionó el antivandálico. En 2017 lo pague $20.000, me acuerdo. Fortuna, pero lo hice justamente por si me pasaba algo así”. Más adelante, la periodista aseguró que, cuando instaló ese sistema, lo hizo pensando que una situación similar a la que vivió podría pasar “en zonas que consideraba peligrosas”.

Muchos usuarios se interesaron por el intento de robo que sufrió Mariel Di Lenarda y le hicieron múltiples consultas Twitter / @mdilenarda

Y luego, también en relación a ello, se lamentó: “El tema es que el seguro solo te cubre el cristal. Ahora no sé cuánto saldrá volver a hacerle el tratamiento”.

Muchos usuarios relataron experiencias similares a la que sufrió Mariel Di Lenarda cuando intentaron romperle la ventanilla para robarle el celular Twitter / @mdilenarda

La publicación de Di Lenarda se convirtió también en un muestrario de otros casos similares que sufrieron los usuarios en los últimos tiempos. Así, por caso, el tuitero Luis Lemos publicó dos fotos de la ventanilla astillada de un auto y escribió: “A mi me pasó lo mismo en Palermo, intentaron robarle el celular a mi señora, también el vidrio anti vandálico se los impidió….”.

Estos comentarios de otros usuarios que fueron víctimas de episodios similares sorprendieron a Di Lenarda, que cuenta: “Yo hice el posteo y si vos te fijás vas a ver la cantidad de gente que me contó lo mismo. Te dicen: ‘Me pasó ayer, me pasó antes de ayer’; ‘Lo vi en tal esquina’; ‘Es el cuarto robo de motochorros que veo’”.

Finalmente, la periodista acreditada en Casa Rosada cuenta que el sábado a la mañana cambió el vidrio, que además de estar astillado tenía “dos agujeritos”, y que pronto volverá a hacerle el tratamiento antivandálico por “la seguridad que me dio” tener la ventanilla protegida con ese proceso.

“El vidrio se estalló al primer golpe, que fue así con todo. Y después (el delincuente) le siguió dando. No sé con qué. Igual, no sé si me hubiera quedado mucho más, si el vidrio resistía. El hombre que me hizo el tratamiento me dijo que sí”, concluye Mariel Di Lenarda.