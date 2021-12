“Se está pegando un tiro en el pie”, le advirtió Andrés “Cuervo” Larroque a Matías Kulfas

El secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, sumó un capítulo más en la interna del Frente de Todos. Este martes, salió al cruce en defensa del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y apuntó contra el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, por “titubear” y no apoyar las medidas económicas de este funcionario.

“Cuando vemos el fenómeno precios, ahí lo tenemos a Roberto Feletti lidiando con esa situación. Hay que acompañarlo más, claramente. Creo que tenemos que terminar con estas situaciones en las que se toman medidas que parece que van hacia un lado y después no terminan de consolidarse”, sostuvo Larroque, en declaraciones radiales a AM 530.

“Tiene que haber una intervención clara del gobierno para que la recuperación no se la coman cuatro vivos”, lanzó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, y fomentó el tipo de medidas que Feletti propuso.

El ministro Matías Kulfas fue señalado por Andrés Larroque por no acompañarlo

“Si tomamos la medida, tenemos que avanzar. Si fue Roberto ahí para tomar el toro por las astas, me parece que tiene que haber un acompañamiento conjunto de todo el Gobierno. Ahí no se puede titubear. Me parece que cuando jugamos a la interna le hacemos daño al Gobierno y a la gente”, indicó Larroque.

De este modo, lo acusó al titular de Desarrollo Productivo de “titubear” y dijo que no comparte su gestión. “Me parece que un ministro tiene que apoyar a su funcionario. Más cuando estamos frente a una situación que el mismo ministro no pude resolver durante todo este tiempo. Si el ministro no le había encontrado la vuelta, porque el área está bajo su responsabilidad. Quizás para él no era un área central. No creo que sea una buena señal que el ministro contradiga al responsable del área”, planteó.

Y continuó: “Creo que Kulfas se hace daño a sí mismo planteando esas cosas porque toda la gente está pendiente de esas cosas y está viendo con buenos ojos que hay un secretario de Comercio que se está ocupando y el ministro se termina pegando un tiro en el pie”.

En noviembre pasado, Kulfas le había bajado el tono a las declaraciones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien días atrás no descartó una suba de las retenciones a la carne y a otros alimentos para “desvincular” los precios locales de los internacionales. En declaraciones radiales, aseguró que el funcionario estaba “teorizando” y que “de ninguna manera hay una decisión tomada al respecto”.

Kulfas desestimó las declaraciones de Feletti respecto a la suba de retenciones a la carne Prensa Ministerio de Economía

“Feletti, el domingo en una entrevista, estaba analizando opciones y teorizando. A lo mejor tuvo una actitud que no fue la más indicada, porque no es lo más apropiado esto de pensar en voz alta siendo un funcionario”.

En ese sentido, sostuvo: “De ninguna manera hay una decisión tomada al respecto y se están analizando diferentes alternativas que nos permitan calibrar una estrategia de seguir aumentando la producción, seguir en esta etapa de recuperación y tener instancias de negociación que nos permitan tener mecanismos para bajar la inflación, sobre todo en el caso del precio de los alimentos”.

Por otro lado, Larroque se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Confío. Alberto ha sido taxativo en todas sus decisiones. El fondo es jugar con fuego, es algo delicado. Lo veo a él con mucha firmeza y le corresponde a él llevar la negociación, y al ministro de Economía”.