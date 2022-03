Eduardo Feinmann sorprendió al llevar a su hija Esmeralda a la radio: “Dios mío, lo que me espera”

El pase entre Eduardo Feinmann y Jorge Lanata es uno de los momentos preferidos de los oyentes de Radio Mitre. A lo largo de esos minutos, ambos periodistas adoptan un aire más descontracturado y charlan sobre la vida, bromean y protagonizan divertidos idas y vueltas. Sin embargo, el miércoles se vieron opacados por la presencia de Esmeralda, la primera hija del conductor de El Noticiero (LN+).

Eduardo Feinmann llevó a su hija, Esmeralda, al pase con Jorge Lanata

Mientras la conversación fluía, Eduardo recibió en brazos a su hija, quien nació a mediados de octubre del 2021. Inmediatamente, Esmeralda comenzó a mirar hacia todos lados con los ojos abiertos de par en par y demostró una gran curiosidad por lo que la rodeaba. La reacción de quienes estaban del otro lado fue inmediata y, tanto Jorge Lanata como el resto de sus compañeros radiales no tardaron convertir a la niña en el centro de la conversación.

Fiel a su costumbre bromista y osada, el conductor de Lanata sin filtro aprovechó la situación para chicanear a su colega. “Mirá cuando te traiga un novio como L-Gante y que le fume un porro en la cara de él”, observó entre risas, en referencia al cantante de cumbia que ganó popularidad durante los últimos años y que es conocido por estar a favor del consumo recreativo de marihuana.

Eduardo Feinmann junto a L-Gante

Una carcajada estalló entre los presentes y, de fondo, se oyó como una de las locutoras redoblaba la apuesta. “Mirá cuando empiece a hablar en inclusivo”, dijo, a sabiendas de que Feinmann es un férreo opositor a la nueva costumbre de sumar una e o una x al final de ciertas palabras con el fin de neutralizar el género. “No me empiecen a llenar la cabeza con esas cosas que me tiro del segundo piso”, respondió, con tono divertido.

“Es así, Eduardo, yo te lo digo. Va a ser kirchnerista, porque los hijos están en contra de los padres”, remarcó Lanata. “Va a ser zurdita, zurdita, sí. Dios mío, lo que me espera”, contestó el padre primerizo, resignado. “Por eso disfruta ahora que cambiar los pañales es lo más leve que te va a pasar”, le aconsejaron sus colegas.

Luego de los chistes y las advertencias, Jorge y sus compañeros se detuvieron a comentar la belleza de Esmeralda. Incluso destacaron que era “demasiado linda para ser hija de Feinmann”. Eso solo disparó otra hilera de chicanas en contra del conductor, quien recibió todo con una sonrisa mientras miraba embelesado a la beba quien, concentrada en lo suyo, intentaba hacer fuerza para pararse en el regazo de su padre.

El tierno mensaje de Eduardo Feinmann a su hija recién nacida Twitter @edufeiok

Eduardo Feinmann y la abogada Lucía Auat empezaron su relación en el 2017 y, a finales del 2021, tuvieron a su primera hija. Esmeralda nació en 2 de octubre, según informaron a LA NACION. A pesar de que, tanto el periodista como su pareja mantienen su vida privada alejada del ojo público, luego del éxito rotundo que tuvo la visita de la beba al estudio radial, quizás los seguidores del conductor tengan más oportunidades de verla en el futuro.