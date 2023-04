Luis Majul reaccionó a la canción viral de una youtuber que lo volvió tendencia en Twitter: “Le mando un beso”

escuchar

Luis Majul se convirtió en tendencia en Twitter este domingo y no fue solo por la extensa entrevista que le realizó al precandidato presidencial libertario Javier Milei para su programa La Cornisa de LN+, sino porque Sofía Gatica, una actriz y comediante conocida como Anacleta Chicle, le dedicó un hilarante video de amor que se hizo viral en la red social de Elon Musk.

“Si van a mostrar lo que yo creo, yo me recontra río; todavía me estoy riendo de eso y no conozco a Anacleta, una usuaria de Twitter, a quien le mando un beso”, dijo Majul a sus compañeros de piso durante el pase del noticiero 8 AM con el programa de Luis Novaresio, Buen día Nación.

“Vamos a contar que Majul fue Trending Topic en Twitter porque Anacleta le hizo un sentido homenaje; ella es muy buena”, reconoció Novaresio antes de pasar el video que lleva cerca de 300.000 reproducciones y más de 2000 “me gusta”. “Anacleta, no dejen que te gasten, sos muy divertida”, acotó el homenajeado. “Y además, voy con un comentario machirulo, qué guapa es, qué linda es, ¿no saben de quién se trata?”, dijo Novaresio y pasó el video.

"Ahora mi novio es Luis Majul", el divertido video en el pase de Majul y Novaresio

“Me despierto lentamente como cada mañana / Y de repente me acuerdo de que tuve un sueño romántico, y un poco erótico / Soñé que estaba de novia con Luis Majul / Nadie lo hace como lo hizo Luis Majul / Luego de ese sueño vos sos mi dueño Luis Majul”, dice la letra de la canción que la humorista le dedicó al conductor de La Cornisa y que hizo estallar de la risa a los periodistas de LN+.

“Quiero aclarar, por si este video llega a ser visto por personas que me quieren y no conocen la historia, que yo no conozco a Anacleta”, dijo Majul entre risas, desentendiéndose del tema.

Sin embargo, el video de Anacleta no es el primer homenaje al autor de una docena de libros de no ficción política. Como comentó un usuario en las respuestas del post de Anacleta, hace casi dos décadas, el programa Todo por $ 2, de la dupla compuesta por Diego Capusotto y Fabio Alberti junto con el letrista Pedro Saborido, le compusieron una canción inspirada en la melodía del tema de Cristian Castro, Azul, que se convirtió en hit cuando aún no existían las redes sociales, y decía así:

“Fue una mañana que yo te encontré/ Cuando la brisa besaba tu dulce piel / Tus ojos tristes que al ver adoré / La noche que yo te amé / Majul, cuando en silencio por fin te besé / Majul, sentí muy dentro nacer este amor / Majul, hoy miro al cielo y en ti puedo ver / La estrella que siempre soñé / Majul, y es que este amor es Majul como el mar Majul, como de tu mirada nació mi ilusión.

El video homenaje a Majul figura en el ranking de las 50 mejores canciones de la historia del programa Todos por $ 2.

LA NACION