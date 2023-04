El filoso análisis de Ernesto Tenembaum sobre el pedido de Máximo Kirchner al Frente de Todos: “Me causa gracia”

escuchar

Ernesto Tenembaum analizó este lunes el discurso que enunció Máximo Kirchner durante el cierre del plenario de la militancia organizado por el kirchnerismo porteño en el microestadio de Ferro y dijo que, los durísimos conceptos que vertió el hijo vicepresidencial, “le causan gracia”. Además, se refirió a la diatriba de Juan Grabois contra Sergio Massa, y sentenció: “Andá a ordenar semejante quilombo”.

Con un mensaje de apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner y un pedido para que sea candidata en las próximas elecciones presidenciales, el diputado criticó a la oposición, al acuerdo con el FMI y a los integrantes del Frente de Todos que “especulan”.

Pero lo que le causó “gracia” a Tenembaum fue un punto especial de discurso de Kirchner, cuando sostuvo que, “de cara a lo que viene, debemos tener un programa claro que tenga 10, 15, 20 puntos y el compromiso inquebrantable de cada una de las partes del Frente de Todos de llevarlo adelante definitivamente, para no tener dolores de cabeza después”.

Después de pasar el audio, el conductor de Radio con Vos dijo: “Me causan gracia los discursos políticos de siempre porque dicen cosas altisonantes, pero cuando analizás el textual dice ‘un programa claro de 10, 15, 20 puntos…’”, citó el periodista y se echó a reír.

Y continuó: “¿Diez, quince, o veinte? ¿Es claro o no es claro? Le preguntás qué haría con el dólar soja a 300, ¿Es parte del ‘compromiso inquebrantable’ Máximo, o no ?”.

Después de citar otro fragmento del discurso de Kirchner en el que criticaba “a los intendentes porteños que más daño le han hecho a este país”, se centró en la réplica que le proporcionó el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, al hijo de Cristina Kirchner: “No dice nada, es Máximo, no Juan Perón... es un militante más, no me conmueve ni me pone la piel de gallina, lo que dice es que a Cristina la proscribieron y Cristina no está proscripta”, dijo Fernández.

Grabois, Máximo, Aníbal y el “despelote”, según Tenembaum

En este punto, Tenembaum consideró que Aníbal “lo tiene re montado en un huevo” a Máximo Kirchner y volvió sobre el precandidato presidencial Juan Grabois, quien “dice que si Cristina le da todo, ni loco lo vota a Massa”.

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, realizó la presentación de su libro "Los Peores. Vagos, chorros, ocupas y violentos. Alegatos del humanismo cascoteado" en la ciudad de Rosario, donde arremetió contra Daniel Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa Matias Adhemar - LA NACION

“Miren. Si va [Sergio] Massa de candidato a presidente, [Eduardo] Wado de Pedro de vicepresidente y me llama Cristina Kirchner y me dice ‘baja la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores’, le digo: ‘Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador”, dijo el líder del partido Patria Grande y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) durante la presentación de su libro Los Peores, en la ciudad de Rosario.

Y agregó: “No hay forma de que nos volvamos a comer a un [Daniel] Scioli o a un Alberto [Alberto Fernández], no me lo vas a poder explicar. (...) No voy a bancar más que nos impongan un candidato que representa lo peor del campo popular, el entreguismo, la mentira, el desprecio a los pobres y la política profesionalizada”.

Después de considerar el fuego cruzado que se dispensaron los principales referentes del Frente de Todos durante el fin de semana, Tenembaum cerró su resumen de noticias de esta manera: “Andá ordenar semejante despelote”.

