“Me largo a llorar de la emoción”: Alina Moine se quebró al hablar sobre el pase de Julián Álvarez

Julián Álvarez está en el centro de las conversaciones en el ambiente deportivo porque se acaba de confirmar la noticia que se rumoreaba en los últimos días sobre su salto al fútbol inglés. Ni más ni menos que el Manchester City anunció oficialmente que el delantero cordobés emigrará de River para desembarcar en el conjunto dirigido por Pep Guardiola; y la novedad no pasó desapercibida para algunos amantes del deporte.

Entre ellos, la periodista de ESPN, Alina Moine, demostró su asombro al enterarse en pleno programa el mensaje del club de la Premier League. Mientras conducía este lunes SportsCenter y conversaba con el cronista que cubre al Millonario Javier Gil Navarro, a la presentadora se le quebró la voz y pidió leer el comunicado del City. “Yo me largo a llorar”, expresó y empezó a compartir en voz alta el mensaje de Twitter: “Manchester City: ‘Estamos encantados de confirmar que hemos concretado el fichaje de Julián Álvarez de River Plate’”.

La presentación oficial de la llegada de Julián Álvarez a Manchester City

Entonces, Moine, quien todavía seguía sorprendida por la novedad, analizó: “Manchester City, uno de los mejores clubes del mundo, una potencia. Julián Álvarez, de ser dirigido por Marcelo Gallardo pasa a ser dirigido por Pep Guardiola, uno de los mejores técnicos del mundo también, con todo lo que eso implica”.

“Me largo a llorar de la emoción, a eso me refería”, continuó y destacó luego la hazaña que implica para el delantero de Calchín este salto en su carrera. En esta línea, planteó: “De River no hace un caminito de un club de segunda de Europa o se va a la Major League Soccer (MLS) y después salta a Turquía y después pasa a Holanda y después a lo mejor llega a España a uno de mitad de tabla de posiciones”.

En tanto, consideró, al continuar con los elogios para la figura del Millonario: “Julián Álvarez se va a ir al Manchester City, es una carrera claramente excepcional, totalmente fuera de lo común y además sabiendo que tenés a Guardiola esperándote. Te dirigió Gallardo, te potenció Gallardo, te formaste con Gallardo y ahora te va a dirigir Pep Guardiola, un técnico que supo sacar también lo mejor de Messi en aquel extraordinario Barcelona”.

La emoción de Alina Moine al confirmarse el pase de Julián Álvarez

En su reflexión acerca del pase de la Araña, la conductora manifestó: “Es más, tienen que estar orgullosos en River de que un club como el Manchester City lo compre y diga ‘River es tan bueno que sigue potenciando a Julián Álvarez, dejémoslo acá hasta julio que a mí me sirve, a mí me sirve que siga potenciándose con Gallardo y con el equipo y después cuando lo necesito me lo llevo”.

Por último, opinó sobre el torneo en el que compiten los Citizens al decir que hoy la Premier League “es la mejor liga y la más competitiva del mundo” y mencionar a Guardiola, Thomas Tuchel y Jürgen Klopp. Entonces, concluyó: “La verdad, es histórico lo que se ve, este salto tan rotundo” y su compañero Gil Navarro comentó: “Se me emocionó Alina, eh”.