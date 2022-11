Luis Novaresio cruzó a Héctor Recalde por sus dichos contra la Corte Suprema: “Miente groseramente”

escuchar

Luis Novaresio cuestionó en duros términos a Héctor Recalde, después de que el legendario especialista en derecho laboral criticase el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló un decreto parlamentario firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el cual desconocía la representación de la oposición en el Consejo de la Magistratura.

El polémico decreto de Cristina Kirchner decidía que toda la representación del Senado fuera suya mediante la maniobra de dividir su propio bloque, sometido íntegramente a su liderazgo, para que uno representara a la mayoría y el otro a la segunda minoría, escribió Joaquín Morales Solá en LA NACION.

Sin embargo, la maniobra de la vicepresidenta, que fue caracterizada como una “genialidad” por los militantes de su espacio político, fue en realidad un ardid para esconder un “hecho falso”, señaló el máximo tribunal. El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional que selecciona a los jueces federales y nacionales y ejerce el control disciplinario de los mismos.

Tras conocer la resolución de la Corte, Recalde salió a rechazarla y dijo que “podríamos construir un manual de violaciones normativas con la resolución de la Corte Suprema”. El especialista en derecho laboral dijo que “es una facultad del Senado nombrar a sus propios representantes” y que “por donde se lo mire hace agua esta decisión”. Además, afirmó que la resolución del máximo Tribunal “es una aberración y por eso van a plantear el juicio político”.

Frente a esto, Novaresio dijo que Recalde “le da pena”, aun cuando lo consideró un referente del Derecho en el pasado. “Qué pena me da escuchar al doctor Héctor Recalde, sí que tiene experiencia, un hombre que en los años noventa era un referente; qué pena me da porque está mintiendo groseramente, no es verdad que hay una intromisión, es verdad que cada cámara nombra a sus representantes, de acuerdo a la mayoría”, dijo el periodista durante el pase de su programa, Buen día Nación, con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró.

“Que el doctor Recalde invoque al derecho para justificar el papelón de dividir el bloque en dos, me da pena. Esto es con deliberación y alevosía”, agregó Novaresio. “Hay una cosa que se llama espíritu, que es la representación de la mayoría y la minoría”.

El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de los jueces federales y nacionales, así como el control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial de la Nación Ricardo Pristupluk

Así fue cómo la Corte Suprema anuló el decreto parlamentario de Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia anuló este martes el decreto parlamentario de Cristina Kirchner que forzó la partición del bloque del Frente de Todos para poder colocar tres representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura. De este modo, el senador kirchnerista Luis Doñate deberá dejar el Consejo y, en cambio, ingresará el senador Luis Juez, al que le correspondía integrar el organismo por la segunda minoría.

El senador nacional por Córdoba Luis Juez ingresará al Consejo de la Magistratura tras la salida de Luis Doñate

El máximo tribunal hizo lugar al recurso del legislador cordobés, quien entendió que ese lugar de consejero le correspondía a él como representante de la segunda fuerza política. Como publicó LA NACION, la Corte le asestó un duro golpe a la vicepresidenta: habló de “maniobra”, “ardid”, “manipulación”, “artificios”, “hechos falsos”; de una actuación sin “buena fe” y de un “juego de sorpresas” de parte del kirchnerismo.

“El accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura. También contradicen las exigencias de equilibrio y complementariedad propios del principio de colaboración sin interferencias entre órganos constitucionales al desnaturalizar los imperativos constitucionales, legales y jurisprudenciales a los que debe sujetar el ejercicio de su prerrogativa, a la par que desconoce el principio de buena fe, cardinal en las relaciones jurídicas”, dijo el máximo tribunal.

