Ernesto Tenembaum cruzó a Máximo Kirchner tras sus dichos contra Alberto Fernández: “Estás ahí por tu mamá”

Ernesto Tenembaum cruzó este martes en términos muy duros al diputado nacional Máximo Kirchner por “ofender y humillar” en un acto público al presidente de la Nación, Alberto Fernández. El periodista dijo que el jefe de La Cámpora “se cree dueño de no sé qué cosa”, que “jamás hizo una autocrítica” y que está en ese lugar por ser “el hijo de” la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? recordó además que fue Máximo quien “frenó la llegada de la vacuna Pfizer” a la Argentina durante el período álgido de la pandemia de Covid y que como consecuencia de eso “hubo muertes que no se pueden contabilizar”.

Máximo Kirchner participa del congreso del Partido Justicialista Bonaerense en Mar del Plata. Prensa La Cámpora

Este fin de semana, el hijo de la vicepresidenta cargó duro contra el mandatario en un multitudinario acto político en Mar del Plata. Kirchner sostuvo que Fernández se “valió” de la construcción del Frente de Todos para iniciar “una aventura personal” y que “para aventureros está el turismo”.

Si bien el titular de la organización ultra cristinista La Cámpora ya venía criticando al Presidente, lo de este fin de semana pareció demasiado por lo inusual de su discurso, mancillando la autoridad presidencial como no había ocurrido en casi tres años de gobierno, en un crítico discurso que Tenembaum caracterizó como “grave”

“No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal. Para aventureros está el turismo. La política es responsabilidad. Para eso se va a esos lugares y no para poner cara de víctima y de yo no fui”, dijo Kirchner en un alusión directa contra el presidente Fernández, sin siquiera nombrarlo.

La dura crítica de Tenembaum a Máximo Kirchner

Las críticas de Máximo Kirchner fueron repudiadas por Tenembaum, para quien “hay dirigentes que no están a la altura de ocupar el cargo que ocupan” y, en ese sentido, cargó contra el hijo de la vicepresidenta. “La sociedad está mirando con interés a gente que grita aunque no sea gente que esté bien”, agregó.

“Lo que hizo Máximo Kirchner es muy grave: ofender personalmente al Presidente que él apoyó es muy grave, no es algo de deba pasar; ofender, humillar y ningunear al presidente la nación, y cuando ves el derrotero de Máximo en este Gobierno, ves que él se cree dueño de no sé que cosa, hay un gran desubique en lo personal”, consideró el conductor del programa de Radio con Vos.

En ese sentido, Tenembaum recordó que fue Máximo Kirchner quien “reconoció públicamente que frenó la vacuna Pfizer porque era una entrega al imperialismo; pasaron dos años de eso, y de entrega al imperialismo no hubo nada”.

“La vacuna de Pfizer se demoró un año porque Máximo Kirchner decía que era una entrega, y como consecuencia de eso hubo muertes que no se pueden contabilizar y un desprestigio muy fuerte para el Gobierno, en un tema muy central, no me olvido de eso”, afirmó el conductor.

“Esta persona que jamás hizo una autocrítica y se la pasa criticando a otros, ocupa un rol central, y decís: pará un cachito, ¿no te das cuenta que estás ahí no por vos sino por tu mamá? ¿para qué gritás entonces? ¿No te das cuenta que en tu historia personal tenés hechos graves como frenar la llegada de la vacuna en ese momento? ¿Y no registrás que eso pasa?”, le preguntó. Y cerró: “Y los demás que están alrededor, ¿no registran que hay algo que no está bien ahí?”

