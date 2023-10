escuchar

Luego de que Carlos Bianco se refiriera al caso de Martín Insaurralde y la salida del ahora exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Luis Novaresio cuestionó su reflexión. Durante el pase de LN+ entre 8 AM y Buen Día Nación, el periodista conversó con Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager sobre el tema y marcó una corrección sobre los dichos del funcionario.

En cuánto a lo que refiere a la investigación de los presuntos delitos que se denunciaron por las imágenes con Sofía Clerici a bordo de un yate en Marbella filtradas, Bianco expresó que el hecho le pareció “una falta ética más que un delito”. Sobre ese punto se detuvo Novaresio, quien fue tajante en su crítica.

Luis Novaresio cuestionó los dichos de Carlos Bianco y le hizo una advertencia sobre Martín Insaurralde

“Quiero decirle al señor Bianco: la ética... agarre el manual de quinto año. Está equivocado. Si está bien o está mal, eso no es un problema. El Estado no se ocupa de lo que está bien o está mal, se ocupa de (si algo está en) este lado del Código Penal o no”, comenzó de manera contundente.

Por otro lado, señaló una cuestión relacionada con el Derecho administrativo sobre las supuestas responsabilidades del jefe de Asesores del gobierno bonaerense: “Usted como responsable tiene que instruir un sumario interno contra Insaurralde. Si no lo hace, incumple los deberes del funcionario”.

Por último en su crítica, señaló que el ahora exjefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof fue denunciado por delitos de gravedad, por lo que, según el análisis de Novaresio, hay cosas más importantes que la ética en juego. “Se están invocando, cuanto menos, dos delitos: enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero. Así que, estimado señor Bianco, no da”, cerró sobre el tema.

En ese sentido, Luis Majul tomó las palabras de su compañero y manifestó que “la gente ya se avivó” y que la intención del gobierno provincial es apagar rápidamente el escándalo para que no se hable más del tema y no investigar lo ocurrido en profundidad. “No quieran ponerle una tapa o una máquina rompepapeles para que todo desaparezca”, opinó.

Las declaraciones del funcionario se habían dado horas después de la renuncia del exintendente de Lomas de Zamora a su cargo. En diálogo con Radio Perfil, detalló los pasos internos que se llevaron a cabo para tomar la decisión de pedirle su salida. Además, calificó la falta como un tema ético y evitó meterse en el tema de las denuncias: “A nosotros no nos consta que haya ningún tipo de delito. Si es que lo hay, la Justicia deberá investigarlo. Nos parece una falta ética más que un delito, por eso tomó la decisión que tomó el gobernador”.

Carlos Bianco habló sobre la renuncia de Martín Insaurralde Twitter @carli_bianco

Tras el escándalo por el viaje a España y los objetos lujosos, rápidamente comenzaron las repercusiones en las redes. Mediante esa vía, Sofía Clerici se despegó de las acusaciones y afirmó que todos sus bienes los consiguió gracias a su dinero y que nada de eso fue financiado con dinero de Insaurralde y mucho menos con fondos públicos. Luego de una serie de descargos, puso su cuenta de Instagram como privada.