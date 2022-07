Sergio Massa se paró, dejó solo a Daniel Scioli y sorprendió en vivo a Eduardo Feinmann y Pablo Rossi

Este viernes, todos los ojos estaban puestos en la conferencia de prensa que iban a dar Daniel Scioli, saliente ministro de Producción, y el flamante superministro Sergio Massa, que aún no juró en el cargo. La sala estaba lista, había dos sillas y dos micrófonos y el momento llegó: ambos aparecieron en escena y se sentaron. El reloj marcaba 18.01. Sin embargo, la presencia del exintendente de Tigre fue sumamente breve. A las 18.02, después de agradecerle a su colega, se paró y se fue.

Al aire de LN+, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi seguían la conferencia y no pudieron evitar sorprenderse y referirse a la escueta participación de Massa.

La sorpresa de Feinmann y Rossi al ver que Massa se paró y se fue

“Fue raro”, comenzó Rossi su análisis, a lo que Feinmann agregó: “Es mamarrachesco, desprolijo, esto de Sergio Massa, que no es ministro, presentando al ministro saliente. ‘Bueno, acá los dejo...’. Y hasta luego me voy. ¿Para anunciar que? ¿Que va a ir a Brasil?”. Al decir estas palabras, el conductor de El Noticiero de LN+ hizo la mímica de parar e irse, lo que despertó una sonrisa en los presentes.

“Fue como que decidió darle un beso en la frente. Simbólicamente les dijo: ‘Acá los dejo...’. Incluso, Massa no iba a hacer declaraciones, es más, había aclarado que iba a trabajar todo el fin de semana en el armado de su equipo. Le está dando una despedida honorífica, pero todos saben que se detestan que se odian”, completó Rossi. Feinmann se sumó a esa información: “El mismo Massa pidió que (Scioli) se vaya. ¿Qué agrega esto?”.

Sergio Massa presentó a Daniel Scioli, le agradeció por sus 45 días de trabajo y se fue Hernán Zenteno - LA NACION

A continuación, Rossi se detuvo en una declaración de Scioli, quien dijo que su gestión consistió en “45 días de terapia intensiva”. “Esto es House Of Cards de un país bananero, no de la Casa Blanca. Además, hacer un balance de 45 días, hablar de ‘terapia intensiva’. En terapia estuvieron los comerciantes, los productores pero los 365 días del año. ¿Quién está en terapia? ¿Los burócratas o los que luchan contra el bloqueo de importaciones, los faltante de precios? Para hacer esto no hagan nada muchachos, cómo manejan de mal la comunicación”, arremetió.

Finalmente, y antes de proponer pasar al siguiente tema, que era la llegada de Juan Manuel Olmos como vicejefe de Gabinete, Feinmann sintetizó: “Perdón, pero Massa, ¿va a ser ministro de Economía o maestro de ceremonias?”.