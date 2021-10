María Laura Santillán, dura con el Gobierno: “Se burlaron de la gente impúdicamente”

Este jueves, María Laura Santillán dialogó con el equipo de +Realidad en LN+. La periodista, que aparecía por primera vez en la televisión luego de su salida de Telenoche (eltrece) en diciembre del año pasado, habló sin tapujos sobre el manejo de la pandemia del Gobierno. “Se burlaron. Dijeron una cosa e hicieron otra impúdicamente”, sentenció.

Santillán participó en el programa conducido por Jonatan Viale y se mostró dura con el Gobierno nacional. En ese sentido, señaló cuándo comenzó su descontento con el oficialismo. “Para mí el punto de inflexión fue el vacunatorio vip. Con las vacunas no, ¿me entendés? La gente se muere. Se murieron un montón de médicos”.

María Laura Santillán con Jonatan Viale

Ante una intervención del doctor Roberto Debbag sobre cómo afectó también el manejo de la pandemia a los niños, Santillán señaló: “Él me preguntó cuál fue el punto de inflexión, porque si empezamos a nombrar cosas es un montón”.

Más tarde, la periodista se refirió a la situación de la infancia más vulnerable y los problemas que tuvieron con su educación. “Nuestros chicos, aunque tengan problemas, tienen recursos. Pero la mayor parte de los chicos no tienen nada. Yo me enojaba en la tele cuando el ministro hablaba de las clases por Zoom. ¿De qué Zoom me habla? Los barrios vulnerables tienen algo que se llama ‘el fondo’ y el fondo del barrio no tiene nada”, aseguró.

María Laura Santillán con Jonatan Viale

Más adelante, Santillán se refirió a la gente que “murió sola en la cuarentena”, y lo relacionó con su experiencia personal. “Tuve cáncer de mama hace unos años. Un día me dijeron que me tenía que hacer quimioterapia. A partir de ese día la sensación de que te podías morir te da terror. Todo el tiempo pensaba en eso cuando se sumaban los muertos (por la pandemia) y sentía mucha angustia. ¿Entendés lo que es morir solo?”, dijo.

Entonces, Viale contó la experiencia que tuvo con su padre Mauro, que falleció internado con coronavirus en abril de este año. “Es tremendo saber que está ahí y que se te puede ir. Si sabía que se moría, entraba y lo abrazaba. Lo pensás, necesito darle un último abrazo. Me imagino la angustia del otro lado”, dijo.

Santillán mencionó entonces el caso del papá de Daniel Malnatti, que falleció también lejos de su hijo y sentenció: “Así hay un montón de personas más. Entiendo que había una parte de esto que era por la pandemia, pero después, acá viene la parte donde la angustia se convierte en una bronca fenomenal, es que hubo vacunas que no estuvieron y hubo gente que podía estar vacunada. No es un bolazo eso de que hay un porcentaje de la gente de la segunda ola que estarían vivos ahora”.

“En realidad el enojo debió venir cuando no compraron las Pfizer que se ofrecían y que hicimos todo en el hospital militar. -continuó- A mí se me disparó la bronca con el vacunatorio vip porque eran otra vez las vacunas que no son para la gente si no para unos iluminados”.

Al finalizar la charla, Viale le preguntó a la histórica conductora si pensaba que el Gobierno podía dar vuelta los resultados de las PASO en las elecciones legislativas de noviembre, y ella fue contundente: “No lo van a dar vuelta. No, creo que no, porque todo esto que hablamos lo sentimos todos”.

“La gente no les cree nada, ya no sirve lo que dicen, porque se burlaron, dijeron una cosa e hicieron otra de una manera impúdica”, concluyó.