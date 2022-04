Sabrina Carballo y “Chanchi” Estévez se casarán en El Hotel de los Famosos: quién organizará la boda

Un curioso momento se vivió en la última emisión de El Hotel de los Famosos (eltrece), cuando se organizó “el casamiento” del “Chanchi” Estévez y Sabrina Carballo dentro de un segmento del programa. Al haber tenido una relación amorosa de cuatro años en el pasado, sus compañeros en el reality consideraron que eran los mejores candidatos para protagonizar el próximo desafío.

A través de las semanas que transcurrieron desde su inicio, el ciclo logró construir su popularidad dentro de la televisión argentina. Con la premisa de un grupo de famosos que convive en un hotel donde, según sus resultados, algunos trabajan y otros son atendidos como huéspedes el reality ya logró captar la atención de los televidentes.

En ese contexto, dos de los participantes más mencionados por los usuarios en las rede sociales son el exfutbolista y la actriz, que en sus encuentros suelen recordar su pasado amoroso, ya que parecen haber notado que esto es uno de los temas que más repercusión e interés genera en el público. Ahora, se anunció que El Hotel de los Famosos será testigo de “su boda”.

Todo comenzó cuando el “Chanchi” estaba hablando frente al resto de las figuras con José María Muscari, quien le preguntó cómo sería su despedida de soltero. “Barco, mujeres, alcohol, amigos, burro, enanos”, respondió entre risas.

Allí fue cuando se hizo presente Gabriel Oliveri, que aprovechó el pie que le dio su compañero con el tema y llevó la conversación hacia otro lado. “No hay un hotel de lujo sin un casamiento y acá va a haber uno”, lanzó el experto en moda ante la sorpresa y el aliento de los famosos.

El Hotel de los Famosos: "Chanchi" Estévez y Sabrina Carballo se van a casar

A continuación, explicó que los participantes serían los encargados de organizarla y comenzó la discusión más esperada: elegir una pareja del grupo para que se casen dentro del reality. Muscari tuvo la idea de proponer dos opciones y que los famosos elijan. El primero en hablar fue Oliveri que se inclinó por Carballo y Estévez, mientras que Muscari eligió a Alex Caniggia y Melody Luz, que antes se habían mostrado a los besos y muy acaramelados.

Finalmente, la pareja del exfutbolista y la actriz se impuso cómodamente en la votación. A pesar de que votó negativamente, la propia Sabrina Carballo reconoció que no tenía problemas con la idea de protagonizar una boda con su ex. “Siempre me quise casar y me hubiese gustado casarme con el ‘Chanchi’”, reconoció.

Por su parte, el exjugador de Racing votó positivamente y también se mostró abierto a la idea de su boda en El Hotel de los Famosos. “Creo que el casamiento va a culminar algo que no pudo ser en su momento”, manifestó. Sin embargo, dejó en claro que eso no lleva a una vuelta de la relación que tuvieron: “No quiere decir que el sentimiento va a florecer como si estuviéramos en ese momento”.

En la charla grupal, el “Chanchi” aseguró que su expareja va a estar emocionada durante toda la jornada. “Lo que le pasa a Sabri es un tema de volver hacia atrás a algo que para los dos fue muy bonito y a la vez doloroso”, reflexionó luego frente a cámara. Para cerrar el segmento, la actriz no ocultó su sorpresa: “Nunca pensé que me iba a casar en un reality”.