Una ex Gran Hermano recordó el calvario que vivió durante el reality: “Hubo mucha mentira de trasfondo”

La casa de Gran Hermano se consagró como la más famosa de la Argentina, quizás por los polémicos sucesos que sucedieron en su interior. Solo quienes lo vivieron en carne propia pueden asegurar a ciencia cierta si fue una buena experiencia o si es preferible dejarla en el olvido y, aunque muchos pertenecen al primer grupo, son varios los que reniegan de su tiempo invertido en el ciclo. Pamela Bevilacqua es una de ellas y, a once años de su participación, decidió narrar los horrores que vivió.

Una ex Gran Hermano recordó su paso por el reality

En 1999, a un empresario neerlandés se le ocurrió crear un producto televisivo nunca antes visto: juntar a un grupo de desconocidos, meterlos en una casa sin contacto con el exterior y hacerlos convivir mientras eliminaban uno a uno. Quien lograra llegar al final se llevaría la abultada recompensa. No obstante, lo que le daba el toque especial era que todo sería transmitido en tiempo real. De más está aclarar que fue un éxito y que, en cuestión de tiempo, el formato se replicó en el resto del mundo. En el 2001, Gran Hermano llegó a Argentina de la mano de Telefe y se convirtió en el programa más visto del momento. Tan grande fue su impacto que contó con varias temporadas e, incluso, se organizó una edición con famosos.

La casa de Gran Hermano fue el escenario de un centenar de momentos sin precedentes. Romances, encuentros pasionales, peleas, traiciones, boicots y hasta la formación de grandes amistades. La audiencia lo consumía de manera voraz ya que la crudeza del minuto a minuto lo convertía en el espectáculo perfecto para saciar el morbo que caracteriza al público amante de los reality shows.

Gran Hermano empezó en el 2001 archivo

Los concursantes rápidamente aprendieron las reglas del juego y, cuanto más escandalosos eran, más fanáticos acumulaban. De esta manera, cada nueva camada era más salvaje y polémica con el deseo de convertirse en la mejor a ojos de la audiencia. La gente los amaba e incluso se creó un canal especial para transmitir durante las 24 horas lo que sucedía puertas adentro en la casa más famosa de la Argentina. Sin embargo, con el paso de los años, cada vez son más los testimonios de los exconcursantes que decidieron dar a conocer la oscura realidad que debieron enfrentar a lo largo de esas semanas.

Una de ellas fue Pamela Bevilacqua quien accedió a realizar una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el ciclo de entrevistas transmitido en las redes de Radio Mitre. Durante la conversación, la participante del ciclo emitido en el 2001 -y el cual consagró a Cristian U como el ganador- compartió detalles inéditos sobre su paso por el programa.

Cristian U fue el ganador de la temporada transmitida en el 2011 Archivo

“Para mantenerse en el medio había que tunearse y de todas formas un poco lo hice. También había que generar un contenido muy bochornoso más en la vida de una mujer. Quilombos o situaciones que a mi no me llenaba, me ponía mal tener que hacer cosas que no querían que pasara. Mucha mentira de trasfondo”, expresó la cordobesa, en referencia a las múltiples peleas sin sentido que sucedían frente a las cámaras.

Y agregó: “Hay mujeres que si lo hacen, tener que ser buena onda. Sabés que te están tocando de más y por la posibilidad de conseguir algo, a mi puntualmente nunca me pasó nada pero si hablaba con mujeres que no habían entrado a la casa por acostarse con alguien, he sabido de chicas que hasta han accedido porque pedían sexo en el casting”.

Pamela Bevilacqua habló sobre su experiencia en Gran Hermano 2011 archivo

Asimismo, se refirió al polémico triunfo de Cristian U y dio a entender que todo estuvo acordado desde un principio. “En la casa de Gran Hermano no nos dejaban entrar al confesionario todo el tiempo y él podía, entonces ya eso me pareció mal. Y ni hablar después cuando se fue y volvió a entrar cuando el contrato era claro que un participante que abandonaba la casa por decisión propia no podía volver a ingresar y no lo respetaron. Que gane estuvo arreglado porque les daba rating”, aseveró.

Finalmente, manifestó: “A nosotros no nos dicen qué decir ni que hacer pero si estando afuera me di cuenta que editan lo que consume la gente, es mentira que se transmitía en vivo las 24 horas, se vendía para una señal un servicio de 24hs cuando eso no pasaba, mi abuela me comentaba que había momentos que se cortaba la transmisión”.

No obstante, ya alejada del mundo del espectáculo y tras poner en perspectiva todo lo que vivió, Bevilacqua aseguró estar feliz con su vida actual. Asimismo, está agradecida por haberse mantenido lejos de los medios y de haber elegido una carrera con la que se siente realizada.