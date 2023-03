Novaresio invitó a Cristina Kirchner al pase de programas en LN+ y Majul reaccionó tajante

escuchar

Después de que la justicia difundiera las razones de la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de defraudación contra la administración pública, Luis Novaresio lanzó un particular pedido: invitó a la vicepresidenta a una entrevista en el piso de LN+, el canal donde se emite su programa diario Buen día Nación y su ciclo +Entrevistas.

El pedido realizado al aire surgió tras el análisis de las posibilidades electorales de la expresidenta y el operativo clamor que surge desde la organización ultra K La Cámpora para que se presente al máximo cargo ejecutivo en las próximas elecciones generales de octubre.

“Yo creo que en la psicología de estas personas el ‘no quiero ser candidato’ no existe, porque hay un narcisismo fenomenal; ahora, si Cristina quiere ser candidata, ¿qué le conviene? Si lo dice ahora se tiene que bancar ya la campaña, ¿o mejor espera al operativo clamor?”, preguntó Novaresio en el pase de su programa con el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul.

Novaresio invitó a Cristina Kirchner a una entrevista en LN+ y Majul reaccionó tajante

“El manejo de las expectativas que hicieron en 2019 fue brillante, con la postulación contra natura de Alberto Fernández, porque les permitió ganar”, reconoció Majul. “Este es el problema en Argentina: las coaliciones son buenas para ganar elecciones, pero pésimas para gestionar”, replicó Novaresio.

En este punto, los periodistas recordaron la entrevista exclusiva que Novaresio le realizó a Cristina Kirchner en el año 2017, cuando, sobre el final de la nota, el periodista le preguntó si “había dicho toda la verdad” y la actual titular del Senado le respondió con una frase que, con el tiempo, se convertiría en meme: “Sí, sí, absolutamente. Sí. Vos sabés que sí, absolutamente”.

Vigilia en apoyo a Cristina Kirchner.

Aquel encuentro entre el conductor del ciclo +Entrevistas y la expresidenta, quien estaba a punto de presentarse a las elecciones legislativas de medio término con su partido Unidad Ciudadana, sigue siendo recordado cada tanto, seis años después, no solo por la singularidad del diálogo sino también porque los reportajes que ha concedido Cristina Kirchner a lo largo de su carrera fueron muy pocos.

“Siempre que me preguntan por la entrevista que le hice a Cristina Kirchner en 2017, digo me llevé solo una gran impresión, y es que ella no reconoce pares”, reveló Novaresio el año pasado. Y amplió: “Para ella todos son, no quiero usar la palabra súbditos, pero sí subalternos, y si vos te fijás, a ella no le importa lo que dice el fiscal (por Diego Luciani), porque el fiscal no está a su altura, porque ella trae la verdad histórica”, añadió.

Por eso, este jueves, Novaresio redobló la apuesta y lanzó una invitación pública dirigida a Cristina Kirchner: “La invitamos a este pase o a la entrevista, cuando quiera venir”, dijo el conductor. “Al pase no creo que quiera venir”, opinó Majul entre risas, y su compañero finalizó: “¿Por qué no? Formalmente la invitamos a una entrevista aquí en LN+, cuando quiera y donde quiera”.

