Mario Pergolini contó que trabajó con Alfa de Gran Hermano cuando tenía 16 años: “No sé quién sos”

Walter “Alfa” Santiago de Gran Hermano (Telefe) se convirtió en uno de los personajes más polémicos del reality, en especial por sus supuestos vínculos con el mundo de la farándula y la política. En diferentes ocasiones, dentro de la casa llegó a nombrar a diferentes personalidades y cómo las conoció. Desde el presidente Alberto Fernández, hasta Georgina Barbarosa y Moria Casán. En tanto, el empresario aseguró en una entrevista que trabajó con Mario Pergolini.

Mario Pergolini contó que trabajó con Alfa de Gran Hermano cuando tenía 16 años (Fuente: Maldición, va a ser un día hermoso/Vorterix)

Es de público conocimiento que Alfa mantuvo una vida relacionada con diferentes figuras del espectáculo debido a los sitios que frecuentó durante los años que vivió en Miami, Estados Unidos. Si bien la mayoría de sus pronunciamientos acerca de un pasado con los famosos más reconocidos de Argentina terminaron por ser desmentidos, el oriundo de Tigre apuntó al conductor radial y describió un pasado con lujo de detalle, a diferencia de sus anteriores versiones.

“Mi primer trabajo, aunque no lo creas, fue con Mario Pergolini vendiendo tiempo compartido. Preguntale. Nos matábamos de risa, no hacíamos nada. Entré por los avisos del rubro de empleo del famosos diario que se decía ‘salís con el diario abajo del brazo’”, comentó el exparticipante de Gran Hermano en diálogo con Tatiana Schapiro para Infobae.

Luego de hacer referencia al tiempo que compartió con el periodista en sus inicios laborales, Alfa le pidió a Tatiana que si tenía dudas que las confirme con Mario. Minutos después continuó con la charla sobre sus primeros trabajos en la que destacó la vez que logró hacer una pequeña fortuna, a costa de sacrificar la entrada para la final del Mundial de Argentina de 1978.

La reacción de Pergolini a los dichos de Alfa: "No sé quién sos" (Fuente: Captura de video/Vorterix)

No obstante, esta mañana, en su programa radial Maldición, va a ser un día hermoso (Vorterix), Pergolini rompió el silencio y le respondió a Alfa. En una conversación con sus colegas sobre las personalidades de la farándula con las que trabajó en el pasado, hizo una excepción y se refirió a los polémicos dichos. “Vendí tiempo compartido en una empresa. Yo estaba en esa época en Radio Continental. A los 16 ya trabajaba en radio, pero no me alcanzaba para vivir y vendí tiempo compartido”.

El periodista afirmó que trabajó en un tiempo compartido como lo aseguró el empresario e insistió: “¿Trabajé ahí? Sí, trabajé ahí. ¿En la época que dice Alfa? Sí, en esa época. No me acuerdo ni de compañeros del colegio, para que te des una idea. La verdad es que no sé quién sos, te pido mil disculpas, es un problema cerebral”.

Con la intención de refrescar la memoria de Pergolini, la producción compartió una imagen de Walter Santiago en su juventud. Sin filtro, el conductor reaccionó: “¿Qué estoy viendo? No sé lo que estoy viendo”, y subrayó: “Creí que estábamos viendo una porno de los ‘70″.

Sin más, agregó: “Ahora, no me acordaba que este señor había vendido tiempo compartido. Si no lo sacaba adelante… no estaba en mi cabeza”. Tras ese comentario dejó entrever su sorpresa debido a que el oriundo de Tigre presentó la dirección exacta de la oficina en donde ambos compartieron el empleo. Antes de cambiar de tema, el conductor fue contundente y remarcó que no recuerda a Alfa.

