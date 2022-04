Nuevo IFE: Luis Majul recordó los “escandalosos” errores de la base de datos de Anses para cobrar el subsidio

Mientras analizaba los anuncios del gobierno para aminorar el impacto de la inflación en el bolsillo de los jubilados y los monotributistas, Luis Majul dijo que el bono presentado este lunes “es un IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) con otro nombre” y recordó que las bases de datos de la Anses para realizar estos pagos “son un escándalo”.

Las declaraciones de Majul fueron formuladas durante el pase del noticiero 8.30 AM con el programa que conduce Luis Novaresio, Buen día Nación, por la pantalla de LN+, y se dieron en el contexto de las medidas que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán presentaron con el fin de morigerar la creciente suba de precios de los primeros meses del año, que en marzo alcanzó el 6,7%, según las mediciones del Indec.

“El presidente hace esto obligado por Cristina Fernández de Kirchner: es una medida kirchnerista para llegar al 2023 y no quedarse solo en el camino”, consideró Novaresio. “Primero deberían morigerar la inflación porque si lo hicieran no habría necesidad de ningún bono. Si no se va a licuar a los cinco minutos; además, ¿por qué no prueban con dar trabajo?”, cuestionó Débora Plager, quien acompaña a Majul en el noticiero junto a Marina Calabró.

Anuncios del Ministro de Economía, Martín Guzmán y el Presidente de La Nación, Alberto Fernández Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Esto es un IFE con otro nombre, además, cuando lo largaron, en 2020, ¿te acordás de lo que eran las bases de datos?”, preguntó Majul. Y denunció: “Aparecían muertos, gente que había nacido a principios del siglo XX, aparecían repetidos, trabajadores sociales, concejales: la base de datos del IFE de la ANSES era un verdadero escándalo”.

Según informó el Gobierno, el nuevo bono tendrá dos montos diferentes de acuerdo a la situación del beneficiario. Será de $18.000 y se pagará en dos veces a los trabajadores informales, monotributistas de categorías A y B y trabajadores de casas particulares de entre 18 y 65 años.

Como detalló LA NACIÓN, por otro lado se abonará un bono de $12.000, en una única entrega, a los jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos. Este monto se añade a los $6000 que se entregan durante abril, también a quienes perciben las jubilaciones mínimas.

“Este es un país donde se sigue humillando a los jubilados para que sigan dando fe de vida”, criticó Novaresio. “Alguna vez tenemos que hablar de esto: el jubilado tiene que presentarse al banco diciendo que está vivo. Es de una tristeza monumental, una humillación”, agregó.

“El relato va a decir que estamos criticando que les den plata a los que menos ganan, y no es así. ¿Qué cosa de fondo se anunció hoy para bajar la inflación? Nada”, finalizó Novaresio.