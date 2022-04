Jony Viale: “A los gritos en el Titanic”

Hace un mes, Alberto Fernández anunció el comienzo de la guerra contra la inflación. Primer parte de guerra: inflación de marzo 6,7%.

Inflación enero-marzo: 16,1%.

Inflación interanual: 55,1%.

Aclaración: esta inflación se da con el dólar anclado y las tarifas pisadas. Quiere decir que todavía estamos con una inflación contenida, reprimida. Yo me acuerdo que alguien dijo alguna vez: “Si la inflación fuera del 25%, el país estallaría por los aires”.

Bueno Cristina, la inflación no es 25%... si anualizás el dato de hoy podría ser superior al 100%; si con 25, el país estallaba, ¿qué pasa con una inflación cuatro veces superior? Lo dejo a su criterio.

Pero además, el dato central de la inflación de marzo vuelven a ser los alimentos. Mirá los 10 productos que más aumentaron (según el Indec):

Pan de mesa: 24,8%

Huevos: 21,6%

Café molido: 19%

Pan francés: 17,7%

Pollo entero: 15,1%

Leche en sachet: 13,9%

Harina de trigo 000: 13,2%

Queso cremoso: 13,1%

Fideos secos: 10,7%

Azúcar: 10,5%

¿A quién le afecta más esto? A la clase media y a clase trabajadora, ¿por qué? Porque una persona pobre llega a gastar hasta el 80% de su sueldo en alimentos; cuanto más pobre sos, más porcentaje de tu sueldo destinás a consumir alimentos y bebidas. Ergo, la inflación siempre pero siempre perjudica más al pobre. Me acuerdo cuando Santiago Cafiero se burlaba de la inflación del gobierno de Macri.

¿Y entonces ministro Cafiero? ¿no tiene nada para decir hoy sobre el 6% de inflación mensual? ¿o solo aparece para insultar a Jorge Lanata con ese inglés indecoroso que usted maneja?

Fíjese Cafiero, lo bien que anda su gobierno con la inflación:

Inflación a 28 meses de gobierno:

-primer gobierno CFK: 56%;

-segundo gobierno CFK: 80,0%;

-Mauricio Macri: 80,4%;

-Alberto Fernández: 138,2%;

Lo dramático es que cada gobierno está decidido a ganarle al anterior en materia de inflación. Es muy gráfico el tuit de Alfonso Prat Gay.

Marzo

Inflación núcleo EEUU:0.3%

Inflación núcleo Argentina: 6.4%

20 veces más alta!

No jodan más con que es culpa de la guerra! — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) April 13, 2022

¿Cuál es la explicación que dio Alberto Fernández sobre esto hace unos días? Escuchen: “Diez o doce puntos de la inflación son por el problema de la guerra”.

Es increíble la imprecisión del Presidente; no tiene método científico; no tiene metodología de trabajo; no se apoya en ningún estudio empírico; habla como una vaguedad exasperante: “Calculale, más o menos, que 10 o 12 puntos son por la guerra”.

Es cierto que la guerra generó un alza muy grande en el precio de los alimentos. En todo el mundo. Sería necio desconocer eso. También es cierto que el mundo está atravesando una crisis de inflación. De hecho, Estados Unidos entró en pánico porque están en 8,5% de inflación anual, su pico más alto desde 1981; ahora bien... Argentina se encamina a una inflación superior al 60%. Y Argentina ya tenía la inflación desmadrada mucho antes la guerra entre Rusia y Ucrania.

Mirá la diferencia en la región

Inflación marzo 2022

-Argentina 6,7%

-Chile 1,9%

-Brasil 1,6%

-Perú 1,5%

-Venezuela 1,4%

-Uruguay 1,1%

-Colombia 1,0%

-Paraguay 0,8%

-Bolivia -0,1%

-Ecuador -0,8%

Es verdad que hay un problema con la inflación en todo el mundo. Pero ese problema mundial viene a agravar el problema previo gravísimo que ya tenía argentina antes de la guerra; este gobierno fue una máquina de emitir antes de la guerra.

Mirá lo que decía un Alberto Fernández “canchero” en la campaña 2019: “El Presidente está preocupado porque levanto mi índice al hablar. Pero hay índices que le arruinan la vida a la gente y condenan a millones a la pobreza. Presidente Macri, sea serio y preste atención al índice de inflación, que da cuenta de la calidad de su gobierno”.

Coincido, el índice de inflación da cuenta de la calidad de los gobiernos. Quiere decir que a este gobierno lo define este número: 138,2% de inflación; Objetivamente, sin mala fe, es un fracaso estrepitoso vinieron a poner de pie la economía argentina pero están haciendo una catástrofe social; y lo peor de todo es que el frente de batalla está completamente roto.

Por un lado, están los soldaditos “K”

-Roberto Feletti

-Axel Kicillof

-Federico Bernal

-Federico Basualdo

Y por el otro lado, están los soldaditos “A”:

-Martín Guzmán

-Matías Kulfas

-Miguel Pesce

-Julián Domínguez

¿Qué dice Feletti?

“Esto se va a poner feo”.

¿Qué contesta Aníbal?

“No es saludable que Feletti se muestre crítico”.

¿Qué dice Feletti?

“Yo no hago milagros”.

¿Qué contesta Guzmán?

“Vamos a gobernar con los alineados al modelo económico”.

¿Qué dice Feletti?

“Hay que subir retenciones”.

¿Qué contesta Domínguez?

“No habrá aumento de retenciones por los próximos dos años”.

Y así están hace varios meses; se están matando en la cubierta del Titanic. Y como si todo esto fuera poco hoy Cristina lo aniquila, lo destruye, lo pulveriza al presidente Alberto Fernández: “Que te pongan la banda y te den un bastón no es el poder”.

Traducción: vos tenés la banda, pero no sos Presidente. Vos tenés la banda, pero estás pintado; vos tenés la banda pero gobierna el FMI. Lo que le está diciendo es: “Ya no sos un títere mío. Ahora sos un títere del fondo monetario”.

¿Cómo hacés para reconstruir confianza y bajar la inflación con una vicepresidenta que apabulla de esta manera al Presidente de la Nación? Para colmo Alberto dice que la culpa de la inflación es del diablo...

Maestro, no es el diablo. Mire:

Inflación sin freno: el 89% de los argentinos responsabiliza al gobierno, según una encuesta.

Le muestro la encuesta para que me crea: ¿Quién es el responsable de la inflación?

-89% el gobierno nacional;

-9% Macri y la oposición;

-2% empresarios y sindicatos

Fuente: Horus inteligencia cognitiva.

¿Se da cuenta? La gente se mata de risa cuando usted habla de los diablos.

Presidente: la sociedad argentina está cansada de que la traten como si tuviera 5 años.

Presidente: hágase cargo del desastre que están haciendo.

Presidente: según el Indec, el 80% de los argentinos gana menos de $50.622.

Presidente: el 10% más rico de los argentinos gana en promedio $122.192.

Ahora vea esto, señor Presidente: mientras en Argentina el 10 más rico gana en promedio u$s 610, en los Estados Unidos el salario mínimo es u$s 1.256; o sea, un pobre de EE.UU. gana el doble que un rico de la Argentina.

¿Te das cuenta el daño que hicieron? No fue el diablo, fueron ustedes, que pactaron con el diablo.

¿Qué le está pasando a la clase media? No para de recortar gastos. Los 10 gastos que eliminó la clase media, según Damián Di Pace:

1. Venta del auto;

2. Ir a comer afuera;

3. Colegio privado de los chicos;

4. Prepaga;

5. Club

6. Gimnasio;

7. Cine / teatro;

8. Suscripciones (futbol, Netflix, Spotify)

9. Ropa

10. Marcas de alimentos

Yo sé que usted Alberto, no tiene toda la culpa. Pero intenten ser un poco más humildes; el peronismo gobernó argentina 38 de los últimos 77 años; o sea, desde que nació el peronismo en 1945, gobernaron el país la mitad del tiempo.

¿Por qué no prueban dándose un baño de humildad?