Crimen en Palermo: ingeniero en sistemas y delivery de noche, quién era el joven asesinado por un celular

Juan Francisco Fernández Acosta, el joven de nacionalidad venezolana que murió hoy por la mañana tras ser baleado en la cabeza por un hombre que le robó el teléfono celular, tenía de 27 años, era ingeniero en sistemas y delivery de noche. La víctima falleció en el Hospital Fernández, lugar al que fue trasladado tras el violento asalto que sufrió ayer, a las 2.15, en Aráoz al 1400, a dos cuadras de la Comisaría 14A y a cinco de plaza Serrano, cuando charlaba con un amigo.

De acuerdo a lo que relataron varios amigos y vecinos, Juan Francisco vino a la Argentina desde Venezuela para buscar un futuro mejor. Era un joven trabajador, tenía un título en ingeniería de sistemas, profesión en la que trabajaba de manera remota, y a veces, se desempeñaba como delivery por las noches.

En su país natal se encuentran sus padres, quienes al enterarse de su asesinato, pidieron a sus amigos que les envíen las cenizas de su hijo a Venezuela.

“Él estaba sentado en la vereda, tomándose una cervecita, tranquilo por el calor. Un peatón se le acercó pidiéndole todas sus pertenencias y su compañero [Tomás] se resistió y el señor accionó el arma trágicamente dándole un disparo en la cabeza a Juan”, contó un amigo de la víctima, Leonardo Herrera, a Radio Mitre.

Luego, lamentó: “Vinimos acá escapando de la delincuencia y todas las cosas que nos han sucedido, buscando un futuro mejor. Y acá encontramos que la inseguridad se está poniendo casi igual como nuestro país”.

Profesional, trabajador y amigo

Desde su perfil de Instagram, Juan Francisco informaba que era ingeniero en sistemas y aficionado a la mecánica. En varias fotos se lo ve en talleres mecánicos, o haciendo cursos sobre ese oficio. Además, en muchos posteos se lo ve compartiendo reuniones y cenas con amigos.

“Uno de los mejores días de mi vida”, se lee en su última publicación en esa red social, en donde había posteado un video que él mismo había grabado desde el recital de Cold Play, el 4 de noviembre del año pasado en el estadio de River Plate.

Una vecina del joven dijo a TN que era un muchacho profesional y trabajaba remotamente. “Salía muy poco, porque trabaja en la casa aquí [en su casa]. Tenía proyectos, sueños que los estaba logrando porque era un muchacho muy emprendedor, trabajador”, dijo la mujer.

Otro vecino, también venezolano, que conocía a la víctima hacía un año, explicó a la misma señal de noticias que vio cuando la ambulancia trasladaba a Juan Francisco al hospital. “Veníamos de una fiesta y cuando llegamos se lo estaban llevando, pero no vimos nada”, dijo.

Además, el hombre contó que no se sabe si el delincuente estaba solo, pero aseguro que estaba de a pie. “Es algo extremo lo que está sucediendo aquí. A menos de dos cuadras tenemos una estación de Policía y se vive una inseguridad enorme”.

Ante la pregunta de si para él la inseguridad de Venezuela se puede comparar con la de Argentina, el vecino aseguró: “Sí, ya los estoy comparando porque uno ya no se siente tranquilo. Nosotros allá vivíamos siempre pendientes, porque ya conocíamos la situación. Y aquí bajamos la guardia porque creíamos que la Argentina era un país más tranquilo y veo que no es así”.

Por otra parte, dijo: “Una señora que vivía al lado de él [de Juan Francisco] le avisó a los padres en Venezuela y ellos pidieron que le envíen las cenizas”.

Otro amigo de él relató que estaba sorprendido por lo ocurrido y que no imaginaba el grado de delincuencia que podría haber en la zona. “Él tenía más tiempo en la Argentina. Fue incomodo verlo así, tirado. Todos los días nos veíamos, cocinábamos. y luego verlo así… No me lo imaginaba y menos en esta zona”, lamentó.

El asalto

Juan Francisco charlaba en la madrugada del domingo con un amigo en Palermo cuando los sorprendió un ladrón, que antes de disparar, lo amenazó: “Dame el celular o querés morir”.

Tomás, el amigo con quien la víctima se encontraba explicó más tarde que luego de esa advertencia se produjo un “breve forcejeo” y el delincuente le disparó a Fernández Acosta en la cabeza.

Tras ello, el ladrón escapó con el teléfono celular y el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández por una ambulancia del Servicio de Atención de Médica de Emergencia (SAME), donde falleció esta mañana.

El homicidio es investigado por el fiscal en lo criminal y correccional porteño Marcelo Retes, con la colaboración de detectives de la Policía de la Ciudad.

“Estamos analizando las cámaras de seguridad instaladas en la zona para intentar identificar al autor del homicidio a partir de las imágenes”, sostuvo a LA NACION una fuente del caso.

