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Portugal vs. RD Congo, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido del Grupo K se disputará a las 14 horas en el Houston Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este miércoles 17 de junio
Las selecciones se enfrentarán este miércoles 17 de junio

Hora, TV y dónde ver online Portugal vs. RD Congo

El partido entre Portugal vs. RD Congo podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports y Paramount+, desde las 14 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Portugal y República Democrática del Congo por el Grupo K del Mundial 2026.

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