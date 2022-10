Wanda Nara definió a la juventud con una dura frase y generó polémica: “No saben ni de qué sexo son”

escuchar

Horas antes de que Wanda Nara se ubicara, una vez más, entre los nombres más mencionados del día luego de que Mauro Icardi hiciera un vivo en Instagram para hablar de su relación, pasó por Red Flag (Luzu TV) en donde, en diálogo con Grego Rossello, definió a la juventud argentina con una dura frase y generó polémica.

Desde su regreso a la Argentina un mes atrás, Wanda Nara saltó de polémica en polémica: la confirmación de su separación de Mauro Icardi a través de las redes mientras él continuaba dedicándole tiernos mensajes, su supuesto romance con L-Gante y, finalmente, el vivo en el que el su aparente ex se refirió a las crisis matrimoniales que comenzaron con la explosión del llamado Wanda Gate.

Aunque la transmisión del deportista -en la que la acusó de ser el “hazmerreír del mundo” y de ser ella quien amenaza con pedirle el divorcio sin llevarlo nunca a cabo- opacó todos los demás dramas, en las horas previas, Wanda fue como invitada a Red Flag (Luzu TV), en donde habló tanto de su supuesto vínculo con el cumbiero como de su situación sentimental.

En medio de la entrevista, Grego Rossello le propuso convertirse en la “mensajera” de uno de los oyentes. Esta dinámica consiste en que ellos se contactan con alguien que debe dar una noticia o presentar una propuesta a un tercero, pero que no se anima. El trabajo de Nara fue transmitir el mensaje.

Wanda Nara fue a Red Flag de Luzu Tv instagram @gregoros

Tras aceptar, se convirtió en la representante de Cami, una joven que deseaba pedirle a su novio, Diego, que se mudaran juntos y no sabía cómo hacerlo. Una vez que pudo ponerse en contacto con el muchacho y después de explicar la situación, le planteó el deseo de su pareja de que empezaran a convivir y, cuando lo notó dudoso, decidió hacer lo posible por empujarlo en la dirección que ella consideraba correcta: que aceptara.

“Yo te la tiro, para mí que Cami está en esa y yo siento como que es re buena mina y hablé un montón con ella, si vos no le das para adelante, la vas a perder”, manifestó, mientras del otro lado de la línea la incertidumbre no hacía más que aumentar.

Wanda Nara confirmó su separación y respondió a la picante propuesta de Grego Rosselló

Mientras la escuchaba, el joven admitió que ni siquiera lo había pensado. En un último intento, la integrante del jurado de ¿Quién es la máscara? (Telefe) decidió hablar sobre la juventud argentina en general y, para hacerlo, compartió una opinión que dejó a más de uno con la boca abierta.

“Y mirá que hoy en día, yo estoy hace poco en el país y me doy cuenta de que están todas las minas en otra, nadie quiere familia, nadie quiere hijos, las minas están en cualquiera pero posta, literal... No saben ni de qué sexo son la gente; entonces, vos que encontraste una mina que tiene las cosas claras, no la pierdas”, disparó.

A pesar de que su definición desconcertó a algunos, pasó de largo y el conductor intervino para preguntarle de manera directa si estaba o no para mudarse en el futuro cercano. Convencido, Diego aceptó y el segmento culminó entre aplausos y gritos.

