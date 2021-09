“Se comieron una paliza porque fueron los peores dos años de nuestras vidas”: el duro editorial de Jony Viale

Jonatan Viale preparó un duro editorial para su programa +Realidad (LN+). Según su análisis, en el Gobierno “están desesperados por un voto” y evidencia de ello son las nuevas medidas anunciadas por Juan Manzur y Carla Vizzotti de cara el mes de octubre. “No hace falta el barbijo al aire libre, reuniones sociales sin límite de personas, vuelve el fútbol con público”, enumeró el periodista.

“Señores, perdimos las elecciones y se terminó el coronavirus ¿Hicimos cuarentena eterna? No me acuerdo ¿Robamos vacunas? ¿Cerramos las escuelas durante un año? No me acuerdo. Se terminó la cara de coronavirus”, ironizó Viale. “Alberto Fernández se dio cuenta de que fueron los peores dos años de nuestras vidas. Claro, fueron los peores dos años por culpa de ustedes. Usted, Presidente, fue el que nos increpó de la peor manera”, continuó.

Tras recordar frases de Pedro Cahn, el infectólogo Luis Cámera y el propio Axel Kicillof, el periodista volvió a hablar a cámara. “Toda esta gente destrozó la matriz social, económica, psicológica y educativa de la República Argentina. Toda esta gente está desaparecida por la paliza electoral que se comió el Gobierno en 17 provincias”, siguió.

“¿Entonces qué hacemos? Se terminaron los barbijos, vuelve el fútbol, los boliches y no testeamos más”, ironizó. Pero tras completar su análisis sobre las medidas nuevas y repasar los índices de imagen negativa que tienen los principales funcionarios oficialistas (donde ninguno baja del 70%) apuntó a la designación de Juan Manzur y Aníbal Fernández como miembros del gabinete de ministros.

“¿Por qué lo pusieron? [A Manzur] Porque el norte fue la única alegría peronista. Seis de las únicas siete provincias donde ganaron son del norte. Tucumán, Catamarca, Salta, Formosa, Santiago del Estero y La Rioja ¿Qué tienen en común esas provincias? Mucho empleo público, dependencia del Estado, pobreza, atraso”, arremetió.

Para continuar, recordó aquella frase del hoy jefe de Gabinete cuando dijo que “el de Cristina [Kirchner] es un ciclo político que está concluido” y apuntó con algo previamente advertido por Carlos Pagni y que toma mucha relevancia de cara a las próximas elecciones. “¿Cómo olvidar ese agosto de 2015? ¿Cómo olvidar esa quema de urnas a lo Barrionuevo? ¿Esa larga noche donde los resultados se cargaron tarde? ¿Cómo olvidar el tucumanazo? Así fue la elección de 2015 que lo consagró a Manzur sucesor de Alperovich y gobernador de Tucumán”.

“Al final terminan tranzando con lo más conservador del sistema político argentino. Ya no les importa la reputación. Traer a Manzur y Aníbal al gabinete es un acto de desesperación. Están desesperados por un voto porque saben que está en juego su libertad”, cerró Jonatan Viale.