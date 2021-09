La crítica de Paulino Rodrigues a los anuncios sanitarios: “Hubo timing político”

En el pase de este martes en LN+, Paulino Rodrigues y Fernando Carnota hablaron acerca de las nuevas medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno para una flexibilización de las restricciones por la pandemia de coronavirus. En ese contexto Rodrigues reveló cuál era la variante que para él rige en estos días las decisiones sanitarias del gobierno nacional, y su apreciación sorprendió a todos.

Rodrigues y Carnota, que este martes reemplazaron respectivamente a Pablo Rossi y a Eduardo Feinmann, dialogaron en el pase de las 18 sobre el anuncio de nuevas medidas sanitarias para flexibilizar las restricciones contra el coronavirus, que realizaron la ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Ambos periodistas se refirieron especialmente a la confusión que generó el anuncio, que no dejó en claro a partir de cuándo regirán las medidas anunciadas, especialmente la de no usar más el barbijo al aire libre. Más tarde, desde el mismo oficialismo tuvieron que salir a aclarar que toda la nueva reglamentación en este sentido entrará en vigencia desde el 1° de octubre.

Al referirse a la confusión generada en los anuncios de este martes, Rodrigues dijo: “A mí lo que me impactaba fue que Vizzotti dio la sensación de que eso (las medidas sanitarias) regía desde ahora”.

“No estaba la resolución, de hecho no está, y pareció apresurado en términos de que no acompañó la legislación lo que se estaba diciendo desde lo comunicacional -agregó-. Si el cambio de gabinete era para, entre otras cosas, comunicar mejor, me parece que lo primero que se hizo fue fallar en ese sentido”.

“Comunicar peor”, apuntó Carnota. “Además, no solo fue en la conferencia de prensa de Vizzotti. También fue el comunicado que apareció después de la conferencia de Vizzotti en donde metieron dudas, no solo sobre eso, también sobre el tema del aislamiento que tienen que hacer los que vienen del exterior”, añadió el conductor de +Info.

“Hubo que interpretarlo y reinterpretarlo para llegar a una conclusión, hubo que pedir a los de prensa que aclaren el tema”, añadió Carnotta

“Ahora es a partir del 1° de octubre, entonces, sin barbijo”, expresó Rodrigues. “Sí porque hay un DNU vigente hasta el 1° de octubre y una disposición administrativa no puede ir por arriba de un DNU”, acotó Gabriel Iezzi, periodista de El Noticiero LN+.

“¿Era muy necesario entonces hacer el anuncio hoy, o tuvo un tamiz muy político y lo podrían haber dejado para el 30 de septiembre?”, se preguntó entonces Rodrigues.

“Era políticamente necesario hoy -apuntó Carnota-. 21 de septiembre, día de la primavera. Era el día después del nuevo gabinete, era necesario hacer ese anuncio, un combo para salir a vender alegría, en definitiva”.

“Hubo un timing político”, resumió Rodrigues. A continuación, el conductor de +Info a la tarde, sentenció: “Yo decía que la variante predominante por estas horas es la variante PASO, no la Delta, ni ninguna otra. La variante PASO, que es la que ordena la política y las decisiones incluso sanitarias”.

El periodistas hacía una irónica referencia a la derrota del Gobierno en las pasadas elecciones PASO del 12 de septiembre, un traspié electoral que desencadenó una serie de crisis políticas que derivaron en el recambio del Gabinete de Ministros del presidente Alberto Fernández.