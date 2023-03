“Si nos está tomando el pelo no puede ser funcionaria”: Luis Novaresio criticó a Gabriela Cerruti por negar que los presos tengan teléfonos

escuchar

“La vocera del Presidente niega que haya celulares en las cárceles”. La frase la enunció Luis Novaresio antes de presentar el video en el que la portavoz del Ejecutivo nacional, Gabriela Cerruti, afirmó durante su habitual conferencia de prensa ante los medios nacionales que “los presos no tienen teléfono”.

Después de emitir los dichos de la vocera presidencial, el conductor del programa Buen día Nación de LN+ salió a cruzarla en términos muy duros. Y reveló además el sentido de una conversación por chat que mantuvo con ella, quien lo acusó de maltratador.

En el contexto de la violencia narco que aterroriza a la ciudad de Rosario, Cerruti negó con énfasis este viernes que los internos de las cárceles argentinas posean teléfonos celulares, y contradijo así información que es pública. Puntualmente, dijo: “Los presos no tienen teléfono, los presos tienen acceso a poder hablar por teléfono, porque es parte de los derechos humanos que tienen los detenidos”.

"Me acusó", Novaresio reveló su charla con Cerruti

Y agregó: “Si alguien dentro de una cárcel está cometiendo algún tipo de delito también hay causas judiciales en las cuales se pueden intervenir esas conversaciones”.

Los compañeros de piso de Novaresio, que participaron del pase entre programas, aportaron además un dato clave: según un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), al que accedió el gobierno en 2021, una serie de homicidios y balaceras que azotaron a la ciudad santafesina fueron ordenados desde las mismas cárceles donde se encuentran detenidos los capos del narcotráfico rosarino.

“Mi última conversación con Gabriela Cerruti fue anteayer por chat. Y ella me acusó de que mi nueva tónica es maltratarla. Como me lo mandó a mi chat y no es un off-the-record, esto es público: quiero decir que no es maltrato opinar si es un espanto lo que está diciendo. Maltrato es otra cosa. Pero decir que los presos no tienen teléfonos…”, dijo Novaresio y le dio la palabra al especialista de policiales de LA NACIÓN, Gustavo Carabajal: “El gobierno fue alertado hace un año y medio que desde las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se ordenaban homicidios y balaceras”.

“La portavoz dice que los presos no tienen celulares, pero hay 19 casos en un informe presentado por Procunar alertando sobre el tema, y se lo entregaron a la interventora del SPF, María Laura Garrigós de Rébori, en septiembre de 2021. Ese mismo informe se lo entregaron a Martín Soria, el ministro de Justicia del que dependen las cárceles federales, en octubre de 2021″, señaló.

La furia de vecinos del barrio Los Pumitas contra la casa de un hombre al que acusan de vender drogas, el lunes Rodrigo Abd - AP

“Contaron solo 19 casos, tomados como los más importantes, para no poner todos, donde a un jefe narco preso como Cantero, le alertan que van a hacer un procedimiento en su calabozo. Y después la persona que lo alerta aparece asesinado de 20 balazos”, añadió Carabajal.

“Yo tengo una pregunta recurrente con Cerruti: ¿qué le pasa?”, dijo el conductor. “Hicieron tres anuncios y los tres son sarasa. No llegaron 1400 gendarmes a Rosario, no llega el Ejército y la inteligencia es una declamación. Y la portavoz del presidente dice que los presos no tienen teléfonos. ¿Pero qué le pasa a Cerruti?”, insistió indignado.

“El 80 % de las 1600 balaceras que hubo en Rosario en un año fueron ordenadas desde las cárceles, y el 70% de los homicidios se ordenaron desde las cárceles”, aportó Carabajal.

En ese punto, Débora Plager, quien junto con Marina Calabró participaba del pase, dijo que Cerruti debería miran TikTok por una razón muy especial: “Por las noches hay enorme cantidad de presos y presas que hacen vivos y videos de todo tipo, y salen en las redes”.

Balacera contra un negocio de venta de garrafas en el barrio Los Pumitas de Rosario, cerca de donde mataron al menor Máximo Franco Trovato Fuoco

“No tengo nada personal contra Cerruti: tengo una admiración retroactiva de cuando ella le hizo la nota a Astiz o cuando escribía en Tres Puntos o en Página/12, era súper interesante, pero acá le están pasando dos terribles cosas”, subrayó Novaresio.

“O no puede ver la realidad, y por lo tanto no puede ser funcionario alguien que no ve la realidad, o nos está tomando el pelo. Y si nos está tomando el pelo tampoco puede ser funcionario, porque es una provocadora”, dijo.

Y, sobre el final, subrayó: “Hay un muerto por día en Rosario, la mayoría de los cuales son homicidios ordenados desde las cárceles con teléfonos celulares. Si nos estás tomando el pelo, estás usando la tragedia de los rosarinos. Y si el gobierno piensa esto, están perdidos”.

LA NACION