El polémico comentario de Julián Weich sobre la enfermedad de Bruce Willis que descolocó a Sebastián Wainraich

Este miércoles en Vuelta y media (Urbana Play), Sebastián Wainraich y el equipo de periodistas que lo acompañan entrevistaron a Julián Weich. En un diálogo distendido sobre su recorrido en la TV, un comentario desafortunado de quien supo ser conductor de Sorpresa y media llamó la atención de todos. Casi de manera desapercibida, se refirió a la enfermedad de Bruce Willis con un tono humorístico.

El desafortunado comentario de Julián Weich sobe la enfermedad de Bruce Willis que dejó sin palabras a todos en Urbana Play

Al inicio de la entrevista, Wainraich le consultó a Weich sobre un hecho particular de uno de los formatos que condujo entre 1996 y 2002 en El Trece. “Surgió una duda recién. ¿En Sorpresa y media, un espectador de la tribuna se iba de viaje o eso era en otro programa?”, consultó el periodista. “No, no, el viaje explosivo era un segmento del programa que explotaba una butaca y esa persona se iba a Ezeiza inmediatamente”, respondió el presentador.

No obstante, tras ese comentario, devino una de las frases polémicas acerca de la enfermedad del actor estadounidense. “Para Julián. Y el soñador que se te escapó, ¿cómo se llamaba?”, esbozó Wainraich, a lo que Weich replicó sin concebir las consecuencias: “Falucho. Estás como Bruce Willis que no te acordás nada hijo de p…”. Tras eso, Wainraich atinó a decir: “Eh… No… Sí, me estoy volviendo grande. Eso es lo que me pasa”. Luego de una serie de carcajadas con su equipo de trabajo, se dispuso a continuar con el programa y pasó por alto la referencia al intérprete.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Cabe recordar que el famoso actor de Hollywood se retiró el año pasado tras informar que tiene afasia, un trastorno cognitivo. La familia de Willis esclareció su situación y agradeció el apoyo de sus seguidores en febrero de este 2023. En un posteo de Instagram, su expareja Demi Moore escribió: “Desde que anunciamos que Bruce tenía afasia en 2022, su condición ha avanzado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencial frontotemporal (conocida por sus siglas en inglés, FTD)”.

Y agregó: “Lamentablemente, hay una dificultad para comunicarse como uno de los síntomas de esta enfermedad que Bruce está enfrentando. Aunque esto es muy doloroso, es un alivio tener un diagnóstico claro. Es una enfermedad cruel sobre la que muchos de nosotros jamás escuchamos y que puede golpear a cualquiera”.

LA NACION