“Son una máquina de romper todo”: Jony Viale cuestionó la política exterior del Gobierno

“En menos de dos años, el Gobierno de Alberto [Fernández] y Cristina [Kirchner] se peleó con Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Suecia, Israel y Chile”, indicó Jonatan Viale en el arranque de su programa en LN+.

Esa frase le permitió desglosar en +Realidad la pelea que Argentina tuvo con cada uno de esos países. “A los brasileños les dijimos que vienen de la selva; a los uruguayos los invitamos a tomar otro barco y a los suecos les dijimos que no sabían manejar el Covid”, destacó el periodista. Dicho esto, recordó las declaraciones sobre Suecia y contrapuso los datos de la pandemia en ambas naciones.

“Muy inteligente lo de Alberto peleándose con el mejor país del mundo. Debatieron dos modelos de país: la improvisación vs. la ciencia; el populismo vs. una social-democracia seria; el chamuyo vs. la disciplina”, sentenció.

En pantalla apareció Oscar Parrilli y su imagen fue el puntapié de Jonatan para ir al segundo punto de su análisis: “¿Qué otra pelea tuvimos? Contra Estados Unidos. Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina, acusando al nuevo embajador de EE.UU. de ser el nuevo Braden”, advirtió.

“Ya hubo un Braden y le ganamos”, sentenció el senador. Para comprender la frase, Viale sacó el libro de historia y se remontó a 1945, cuando el embajador estadounidense de apellido Braden intentó unir a la oposición para ganarle las elecciones a Perón. “¿Qué hizo el peronismo? Empapeló el país con la consigna ‘Braden o Perón’”, contó.

“Muy moderno Parrilli. Cree que estamos igual que hace 75 años”, completó. La disputa con Ecuador y los recientes dichos del embajador argentino en Chile en relación a José Antonio Kast también fueron de la partida. “¿Cómo reaccionó la cancillería chilena?”, inquirió en relación a esto último. “No muy bien”, se respondió. A continuación, leyó el comunicado oficial de la entidad chilena para luego arremeter nuevamente contra el Gobierno Argentino y su embajador.

“Primero defendió al terrorista Facundo Jones Huala y ahora le tiró un misil al candidato ganador en Chile”. Para cerrar, repasó “el mapa de relaciones de Argentina”. “Mal con Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Israel y Suecia. Bien con Bolivia, Nicaragua, Cuba, Rusia, Irán y China. Sputnik, 10; Pfizer, 0. Esto pasa porque las relaciones internacionales las maneja Cristina Kirchner”.

“Vino para romper absolutamente todo. No solo rompió todo afuera, sino que rompió todo adentro. Cristina es una máquina de romper todo”, completó. Antes de irse, recordó el ataque al grupo Clarín, repasó las declaraciones del oficialismo contra el periodismo y cerró: “Lamentablemente, esto recién empieza”.